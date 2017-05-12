Необычную находку обнаружили жители Иртышского района
12 мая 2017, 08:54
Сельчане могли наткнутся на древнее Кимакское захоронение.
Жители села Иртышск (Павлодарская область) обнаружили необычную находку, которую сначала приняли за кости динозавров, сообщает "Павлодар-онлайн".
- Копали яму и вдруг наткнулись на кости. Сперва выкопали череп, позвонки шеи и лопатку. Больше ничего не нашли. Стало интересно кого мы выкопали, - рассказал Олег Караман.
Семья Караман живет на этом месте порядка 15 лет. Купили в селе заброшенный участок, построили свой дом. Находку обнаружили на глубине 2 метров.
Археолог ПотанинГеоргий Пересветов определил, что это кости лошади. Между тем археолог высказал предположение, что сельчане могли наткнутся на древнее Кимакское захоронение.
- Средневековые Кимакские погребения проходили с лошадьми. Чуть ниже клали человека, а чуть выше на приступке иногда целую лошадь, иногда только ее голову, ноги, а также шкуры, - рассказал Георгий Пересветов и для гарантии предположения попросил прислать фото ямы.
Как пояснил Олег череп и позвонки животного найдены в углублени в стене.
- Похоже что это захоронение. Там могут быть еще кости в том числе и человека, - высказался археолог.
Фото: "Павлодар-онлайн"
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