Необычную находку обнаружили жители Иртышского района

- Копали яму и вдруг наткнулись на кости. Сперва выкопали череп, позвонки шеи и лопатку. Больше ничего не нашли. Стало интересно кого мы выкопали, - рассказал Олег Караман.









Семья Караман живет на этом месте порядка 15 лет. Купили в селе заброшенный участок, построили свой дом. Находку обнаружили на глубине 2 метров.





Археолог ПотанинГеоргий Пересветов определил, что это кости лошади. Между тем археолог высказал предположение, что сельчане могли наткнутся на древнее Кимакское захоронение.