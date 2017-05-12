Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Программа "Аналитика": Кто в ответе за опасные лифты?

12 мая 2017, 09:00

В воскресном выпуске программы "Аналитика" выяснят, кто в ответе за опасные лифты.

В Астане буквально за месяц произошло три ЧП с лифтами.

О недавнем падении одного аварийного лифта подробно рассказали очевидцы и участники события на своих страницах в социальных сетях, и эти сообщения получили большой резонанс. К счастью, все три аварии обошлись без жертв, однако ситуация принимает угрожающие формы.

По некоторым данным, проблемных лифтов по всей стране уже очень много, и аварии происходят гораздо чаще, но далеко не все случаи предаются огласке. Аким Астаны Асет Исекешев настаивает на тщательном расследовании происшествий.

В воскресном выпуске программы "Аналитика" выяснят, кто в ответе за опасные лифты. Смотрите в воскресенье, в 20:00, на Первом канале Евразия.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...