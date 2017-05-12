Программа "Аналитика": Кто в ответе за опасные лифты?
12 мая 2017, 09:00
В воскресном выпуске программы "Аналитика" выяснят, кто в ответе за опасные лифты.
В Астане буквально за месяц произошло три ЧП с лифтами.
О недавнем падении одного аварийного лифта подробно рассказали очевидцы и участники события на своих страницах в социальных сетях, и эти сообщения получили большой резонанс. К счастью, все три аварии обошлись без жертв, однако ситуация принимает угрожающие формы.
По некоторым данным, проблемных лифтов по всей стране уже очень много, и аварии происходят гораздо чаще, но далеко не все случаи предаются огласке. Аким Астаны Асет Исекешев настаивает на тщательном расследовании происшествий.
В воскресном выпуске программы "Аналитика" выяснят, кто в ответе за опасные лифты. Смотрите в воскресенье, в 20:00, на Первом канале Евразия.
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