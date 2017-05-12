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СМИ узнали об угрозе взрыва на борту самолета Трампа

12 мая 2017, 09:15

Самолет мог воспламениться или взорваться в воздухе из-за халатности механиков.

Один из двух самолетов VC-25, на которых летает президент США Дональд Трамп, мог воспламениться или взорваться в воздухе из-за халатности механиков Boeing, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

В отчете федеральных властей сказано, что несколько механиков осуществляли обслуживание «борта номер один» (Air Force One) на предприятии Boeing в Сан-Антонио в апреле 2016 года и при этом использовали загрязненные инструменты для работы с кислородным оборудованием VC-25. В результате кислородное оборудование президентского борта также оказалось загрязнено и это, как отмечает CNN, могло привести к возгоранию или взрыву во время полета.

О допущенных более года назад нарушениях стало известно после того, как один из механиков сообщил о халатности начальству. После этого, по данным телеканала, Boeing очистила кислородное оборудование за свой счет. Ущерб президентскому борту оценили в четыре миллиона долларов.

Дональд Трамп летает на двух VC-25. Самолеты построены на базе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного Boeing 747.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

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