СМИ узнали об угрозе взрыва на борту самолета Трампа

В отчете федеральных властей сказано, что несколько механиков осуществляли обслуживание «борта номер один» (Air Force One) на предприятии Boeing в Сан-Антонио в апреле 2016 года и при этом использовали загрязненные инструменты для работы с кислородным оборудованием VC-25. В результате кислородное оборудование президентского борта также оказалось загрязнено и это, как отмечает CNN, могло привести к возгоранию или взрыву во время полета.

О допущенных более года назад нарушениях стало известно после того, как один из механиков сообщил о халатности начальству. После этого, по данным телеканала, Boeing очистила кислородное оборудование за свой счет. Ущерб президентскому борту оценили в четыре миллиона долларов.





Дональд Трамп летает на двух VC-25. Самолеты построены на базе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного Boeing 747.



