Прямая трансляция парламентских слушаний по обеспечению населения лекарственными средствами

Депутаты обсудят все актуальные вопросы лекарственного обеспечения и обозначат пути решения проблем в этой сфере.

В Мажилисе начались парламентские слушания на тему: «Об обеспечении населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и о состоянии и развитии фармацевтической отрасли в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz.





Депутаты обсудят все актуальные вопросы лекарственного обеспечения и обозначат пути решения проблем в этой сфере.





В парламентских слушаниях принимают участие председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин.





С тематическими докладами выступят министры здравоохранения Елжан Биртанов, по инвестициям и развитию - Женис Касымбек, аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, а также международный эксперт в сфере лекарственной политики Франса Стоббелаара (Нидерланды).





С докладом также выступит депутат Мажилиса, руководитель специальной Временной комиссии по подготовке слушаний Бейбит Мамраев.





Помимо парламентариев в слушаниях запланировано участие представителей центральных и местных исполнительных органов, руководителей крупных фармацевтических предприятий и зарубежных экспертов, медработников, НПО и СМИ.





По итогам парламентских слушаний будут выработаны рекомендации Правительству РК.













