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Прямая трансляция парламентских слушаний по обеспечению населения лекарственными средствами

12 мая 2017, 09:53

Депутаты обсудят все актуальные вопросы лекарственного обеспечения и обозначат пути решения проблем в этой сфере.

В Мажилисе начались парламентские слушания на тему: «Об обеспечении населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и о состоянии и развитии фармацевтической отрасли в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Депутаты обсудят все актуальные вопросы лекарственного обеспечения и обозначат пути решения проблем в этой сфере.

В парламентских слушаниях принимают участие председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин.

С тематическими докладами выступят министры здравоохранения Елжан Биртанов, по инвестициям и развитию - Женис Касымбек, аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, а также международный эксперт в сфере лекарственной политики Франса Стоббелаара (Нидерланды).

С докладом также выступит депутат Мажилиса, руководитель специальной Временной комиссии по подготовке слушаний Бейбит Мамраев.

Помимо парламентариев в слушаниях запланировано участие представителей центральных и местных исполнительных органов, руководителей крупных фармацевтических предприятий и зарубежных экспертов, медработников, НПО и СМИ.

По итогам парламентских слушаний будут выработаны рекомендации Правительству РК.




Фото: parlam.kz

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