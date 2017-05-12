Прямая трансляция парламентских слушаний по обеспечению населения лекарственными средствами
12 мая 2017, 09:53
Депутаты обсудят все актуальные вопросы лекарственного обеспечения и обозначат пути решения проблем в этой сфере.
В Мажилисе начались парламентские слушания на тему: «Об обеспечении населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и о состоянии и развитии фармацевтической отрасли в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz.
Депутаты обсудят все актуальные вопросы лекарственного обеспечения и обозначат пути решения проблем в этой сфере.
В парламентских слушаниях принимают участие председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин.
С тематическими докладами выступят министры здравоохранения Елжан Биртанов, по инвестициям и развитию - Женис Касымбек, аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, а также международный эксперт в сфере лекарственной политики Франса Стоббелаара (Нидерланды).
С докладом также выступит депутат Мажилиса, руководитель специальной Временной комиссии по подготовке слушаний Бейбит Мамраев.
Помимо парламентариев в слушаниях запланировано участие представителей центральных и местных исполнительных органов, руководителей крупных фармацевтических предприятий и зарубежных экспертов, медработников, НПО и СМИ.
По итогам парламентских слушаний будут выработаны рекомендации Правительству РК.
Фото: parlam.kz
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