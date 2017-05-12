В Алматы задержан мужчина, внаглую "раздевший" чужой Lexus

Полицейским понадобилось чуть больше недели, чтобы найти злоумышленника, попавшего в момент совершения преступления в объектив дворовой камеры видеонаблюдения , сообщает , сообщает patrul.kz





Появление полицейских стало для 27-летнего алматинца большой неожиданностью, однако он сразу понял, по какой причине они его «побеспокоили». И если сначала он уверял, что ни сном ни духом ничего не знает ни о какой краже, то после того как ему продемонстрировали изобличающее видео, сразу во всем сознался.





Как рассказал молодой человек, на кражу он пошел из-за материальных трудностей, которые, по его словам, у него возникают периодически.





Сам молодой человек сообщил, что является коренным алматинцем и работает на одном из рынков города. Однако к торговле автозапчастями не имеет никакого отношения. На кражу пластиковых деталей никакого предварительного заказа он не получал, а намеревался продать их случайному покупателю.

В УВД Бостандыкского района Алматы уже начато досудебное расследование. Молодого человека проверяют на причастность к аналогичным кражам, совершенным в городе.



