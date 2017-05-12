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Сурдопереводчица Снуп Догга стала звездой интернета

12 мая 2017, 09:33

Пользователям сети понравилось, что женщина явно наслаждалась своей работой и подтанцовывала в такт песням рэпера.

Интернет всего за пару дней сделал звездой сурдопереводчицу, которая объясняла жестами текст песен знаменитого рэпера Снуп Догга глухим посетителям джазового фестиваля, который проходил в Новом Орлеане 6 мая, сообщает Mediabrest.by.


Пользователям сети понравилось, что женщина явно наслаждалась своей работой и подтанцовывала в такт песням рэпера.

Через некоторое время пользователи даже узнали личность сурдопереводчицы. Это Холли Маниатти, которая ранее уже работала с такими известными исполнителями и группами, как Beastie Boys и Wu-Tang Clan.


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