Сурдопереводчица Снуп Догга стала звездой интернета
12 мая 2017, 09:33
Пользователям сети понравилось, что женщина явно наслаждалась своей работой и подтанцовывала в такт песням рэпера.
Интернет всего за пару дней сделал звездой сурдопереводчицу, которая объясняла жестами текст песен знаменитого рэпера Снуп Догга глухим посетителям джазового фестиваля, который проходил в Новом Орлеане 6 мая, сообщает Mediabrest.by.
Пользователям сети понравилось, что женщина явно наслаждалась своей работой и подтанцовывала в такт песням рэпера.
Через некоторое время пользователи даже узнали личность сурдопереводчицы. Это Холли Маниатти, которая ранее уже работала с такими известными исполнителями и группами, как Beastie Boys и Wu-Tang Clan.
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