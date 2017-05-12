Сурдопереводчица Снуп Догга стала звездой интернета

Пользователям сети понравилось, что женщина явно наслаждалась своей работой и подтанцовывала в такт песням рэпера.





Через некоторое время пользователи даже узнали личность сурдопереводчицы. Это Холли Маниатти, которая ранее уже работала с такими известными исполнителями и группами, как Beastie Boys и Wu-Tang Clan.