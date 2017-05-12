ДТП в Мангистау: внедорожник слетел в обрыв, погиб один человек
12 мая 2017, 09:33
Причины аварии устанавливают правоохранительные органы.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 мая около 11:00 на дороге к нефтегазодобывающему управлению (НГДУ-1) «Озенмунайгаз», пишет «Лада».
Автомашина Toyota Hilux протаранила железное ограждение и слетела в обрыв. Об этом сообщили в Жанаозенской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи.
В момент аварии в машине, по сообщению медиков, находились двое мужчин. Один из них с ушибом голени и в состоянии травматического шока был доставлен в приемный покой Жанаозенской городской больницы и после оказания медицинской помощи смог отправиться домой. Второй участник ДТП скончался на месте еще до приезда бригады Скорой помощи.
Причины аварии устанавливают правоохранительные органы.
Фото и видео очевидцев
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