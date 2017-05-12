ДТП в Мангистау: внедорожник слетел в обрыв, погиб один человек

В момент аварии в машине, по сообщению медиков, находились двое мужчин. Один из них с ушибом голени и в состоянии травматического шока был доставлен в приемный покой Жанаозенской городской больницы и после оказания медицинской помощи смог отправиться домой. Второй участник ДТП скончался на месте еще до приезда бригады Скорой помощи.





Причины аварии устанавливают правоохранительные органы.