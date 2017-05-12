В СКО стихия отсутпает - РГП "Казгидромет"

Вода с автодорог в районе г.Петропавловска отступит к 18-21 мая.

В Северо-Казахстанской области паводок пошёл на спад, ситуация стабилизируется, сообщила директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова, передает передает Zakon.kz со ссылкой на информацию синоптиков.





«Уровень воды 11 мая в Сергеевском водохранилище зарегистрирован на отметке 911 см, объём воды - 829 млн кубических метров, перелив через гребень плотины составляет 111 см. Спад уровня от максимального - 227 см», - заключила К. Мергалимова.





Помимо этого было сообщено, что паводок на реке Есиль начался 10 апреля. «Уровень воды в Сергеевском водохранилище 10 апреля составил 754 см, при объеме водохранилища в 642 млн кубических метров наполняемость была 92,3 %. Максимальный уровень в водохранилище отмечен 18 апреля в 20 часов и составлял 1138 см. Перелив через гребень плотины зафиксирован в 338 см. Наибольший подъём до 2017 года наблюдался 18 апреля 1986 года и равнялся 1080 см.





Повторно уровень воды в Сергеевском водохранилище поднялся 24 апреля. Максимум отмечен 29 апреля нынешнего года в 8 часов и составил 1047 см. Перелив через гребень плотины равнялся 247см.





У города Петропавловска подъем уровня воды начался 14 апреля. Самая большая вода прибыла 28 апреля в 8 часов утра (1267 см). Максимальный уровень до нынешнего паводка наблюдался 28 апреля 1994 года и составлял 1126 см. Повторный подъем начался 1 мая, максимальный показатель второй волны отмечен 6 мая в 12 часов и уровень достиг 1193 см», - сообщила Кымбат Мергалимова.





В заключении, спад уровня воды в районе г.Петропавловск на 11 мая составляет 49 см. Учитывая сегодняшний темп спада (13 см за сутки) ожидаем, что вода с автодорог в районе г.Петропавловска отступит к 18-21 мая.



