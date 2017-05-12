Президенту доложили о работе «Назарбаев Университета»

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности образовательного учреждения, а также информация о достижениях университета за годы существования и планах дальнейшего развития.

Также было доложено, что за 7 лет работы АОО «Назарбаев Университет» была перенята лучшая практика ведущих международных вузов и внедрен принцип меритократии, что способствовало отбору наиболее перспективных и одаренных студентов со всей страны.

По информации Шигео Катсу, наличие на сегодняшний день при университете сильного исследовательского института позволяет развивать технологии и знания для продвижения устойчивого партнерства на национальном уровне.

В текущем году ожидается третий выпуск студентов АОО «Назарбаев Университет».