Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, почему у него разбито лицо
12 мая 2017, 09:43
Он получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о повреждениях на своем лице – телеведущий получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле. Пострадавшее лицо телеведущий назвал временной сменой имиджа, сообщают Vesti.ru.
"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", — сказал он на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова "Пройти свой путь".
Киселев пояснил, что споткнулся о веревки и "проехался лицом по гравию", когда сажал маслины.
"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", — рассказал он.
"Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", — добавил Киселев.
Фото: МИА "Россия сегодня"
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