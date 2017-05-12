Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, почему у него разбито лицо

12 мая 2017, 09:43

Он получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о повреждениях на своем лице – телеведущий получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле. Пострадавшее лицо телеведущий назвал временной сменой имиджа, сообщают Vesti.ru.

"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", — сказал он на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова "Пройти свой путь".

Киселев пояснил, что споткнулся о веревки и "проехался лицом по гравию", когда сажал маслины.

"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", — рассказал он.

"Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", — добавил Киселев.

Фото: МИА "Россия сегодня"

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...