Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, почему у него разбито лицо

"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", — сказал он на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова "Пройти свой путь".

Киселев пояснил, что споткнулся о веревки и "проехался лицом по гравию", когда сажал маслины.





"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", — рассказал он.





"Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", — добавил Киселев.