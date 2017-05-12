В Костанае семья с тремя детьми живет в здании морга

У Раушан и ее супруга трое маленьких детей. Семья стоит в очереди на жилье, уже много лет. Пока очередь не подошла, мыкаются, где могут. Вот, благо, хозяин здания пожалел,

«Сначала сюда заселилась сестра, она в другой части здания живет, – объяснила женщина. – Там и ремонт небольшой есть, условия получше. А у нас были жизненные трудности, она и договорилась с хозяином, чтобы он пустил нас в эту часть. Платить почти ничего не нужно, только свет и газ».







«Надолго здесь не останемся, планируем переехать в Заречное. Здесь нам нравится, что школа недалеко, детям удобно».

На наш вопрос, нуждается ли семья в материальной помощи, женщина ответила, что сами справляются.









– Не страшно вам в таком доме жить, ведь здесь раньше трупы лежали повсюду?..

– Бывает страшно... Но если подумать, морг здесь был очень давно. Потом работала стоматология. Наверняка, проводили дезинфекцию. Так что ничего не напоминает о том, что когда-то здесь был морг. Мы об этом не думаем.







