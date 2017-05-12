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В Костанае семья с тремя детьми живет в здании морга

12 мая 2017, 09:44

На вопрос, нуждается ли семья в материальной помощи, женщина ответила, что сами справляются.

У Раушан и ее супруга трое маленьких детей. Семья стоит в очереди на жилье, уже много лет. Пока очередь не подошла, мыкаются, где могут. Вот, благо, хозяин здания пожалел, пишет "Костанайские новости".

«Сначала сюда заселилась сестра, она в другой части здания живет, – объяснила женщина. – Там и ремонт небольшой есть, условия получше. А у нас были жизненные трудности, она и договорилась с хозяином, чтобы он пустил нас в эту часть. Платить почти ничего не нужно, только свет и газ».



«Надолго здесь не останемся, планируем переехать в Заречное. Здесь нам нравится, что школа недалеко, детям удобно».

На наш вопрос, нуждается ли семья в материальной помощи, женщина ответила, что сами справляются.



– Не страшно вам в таком доме жить, ведь здесь раньше трупы лежали повсюду?..

– Бывает страшно... Но если подумать, морг здесь был очень давно. Потом работала стоматология. Наверняка, проводили дезинфекцию. Так что ничего не напоминает о том, что когда-то здесь был морг. Мы об этом не думаем.



Мы же решили проконсультироваться – допустимо ли жить в бывших моргах?

Руководитель отдела эпиднадзора за карантинными и особо опасными инфекциями областного департамента охраны общественного здоровья Людмила Налобина пояснила: «Нет таких нормативных документов, которые запрещали бы это. Даже тубдиспансеры используют в последующем под другие нужды. Раз не существует запрещающего документа, значит, и жить можно…»

Самат Каримов
Фото Константина Вишниченко

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