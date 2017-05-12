Новые назначения в акимате Атырауской области

Сегодня в акимате Атырауской области состоялся ряд назначений. Об этом на активе с участием руководителей всех управлений областного акимата объявил глава региона Нурлан Ногаев.

Аким области сообщил, что при аппарате акимата Атырауской области создана Региональная служба коммуникаций, которую возглавил Ерболат Каменов, до сегодняшнего дня руководивший ТОО «Атырау-Акпарат». Кроме того, распоряжением главы региона Асия Баяновна Кистаубаева назначена руководителем областного управления по развитию языков. Занимавший эту должность Баязи Абдешев стал директором ТОО «Атырау-Акпарат». Напомним, что до сего дня Асия Кистаубаева работала руководителем управления внутренней политики Атырауской области.

Еламан Жусанов