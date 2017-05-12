В ТОО «Атырау-Акпарат» сменился руководитель

Сегодня в первой половине дня аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил руководителям различных управлений областной администрации нового директора ТОО «Атырау-Акпарат».

Согласно приказу акима Атырауской области, новым директором ТОО «Атырау-Акпарат» назначен Абдешев Баязи Мадешулы.

Он родился 1 января 1975 года в Кызылкогинском районе (станция Мукур) Атырауской области. Выпускник Атырауского государственного университета имени Халела Досмухамедова и Казахского национального университета им. Аль-Фараби (г. Алматы). Кандидат филологических наук. Трудовую деятельность начинал журналистом в алматинской республиканской газете «Ана тілі». Затем работал редактором в типографии «Өлке» (Алматы).

С 2002 по 2011 годы преподавал на различных должностях в Атырауском государственном университете имени Халела Досмухамедова:

- старший преподаватель;

- проректор по социально-экономическим вопросам и воспитательной работе;

- доцент кафедры казахской литературы и журналистики;

- старший научный сотрудник кафедры казахской литературы и журналистики;

- и.о. проректора по социально-экономическим вопросам и воспитательной части;

- старший научный сотрудник кафедры казахской литературы и журналистики.

С весны 2011 года на государственной службе:

- директор, коммунальное государственное казенное предприятие «Региональный центр по переподготовке, повышению квалификации государственных служащих и обучению языкам» аппарата акима Атырауской области;

- исполняющий обязанности руководителя управления по развитию языков Атырауской области;

- руководитель управления по развитию языков Атырауской области.

Еламан Жусанов