 
Новости за сегодня

В ТОО «Атырау-Акпарат» сменился руководитель

 

Сегодня в первой половине дня аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил руководителям различных управлений областной администрации нового директора ТОО «Атырау-Акпарат».

Согласно приказу акима Атырауской области, новым директором ТОО «Атырау-Акпарат» назначен Абдешев Баязи Мадешулы.

Он родился 1 января 1975 года в Кызылкогинском районе (станция Мукур) Атырауской области. Выпускник Атырауского государственного университета имени Халела Досмухамедова и Казахского национального университета им. Аль-Фараби (г. Алматы). Кандидат филологических наук. Трудовую деятельность начинал журналистом в алматинской республиканской газете «Ана тілі». Затем работал редактором в типографии «Өлке» (Алматы).

С 2002 по 2011 годы преподавал на различных должностях в Атырауском государственном университете имени Халела Досмухамедова:

- старший преподаватель;

- проректор по социально-экономическим вопросам и воспитательной работе;

- доцент кафедры казахской литературы и журналистики;

- старший научный сотрудник кафедры казахской литературы и журналистики;

- и.о. проректора по социально-экономическим вопросам и воспитательной части;

- старший научный сотрудник кафедры казахской литературы и журналистики.

С весны 2011 года на государственной службе:

- директор, коммунальное государственное казенное предприятие «Региональный центр по переподготовке, повышению квалификации государственных служащих и обучению языкам» аппарата акима Атырауской области;

- исполняющий обязанности руководителя управления по развитию языков Атырауской области;

- руководитель управления по развитию языков Атырауской области.

 

Еламан Жусанов

 

12 мая 2017, 09:49
Источник, интернет-ресурс: Информационный ресурс Атырауской области «ATPress»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код