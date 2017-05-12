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Столичные собаки будут сдавать зачет на управляемость

12 мая 2017, 09:59

В случае прохождения испытания животные получат именное свидетельство «Управляемая городская собака».

Столичные собаки будут держать самый настоящий экзамен на адаптированность к жизни в условиях города, передает Zakon.kz со ссылкой на Elorda.info.

Согласно проекту постановления акимата города Астаны, к испытаниям допускаются здоровые собаки всех пород, достигшие одного года. Домашние питомцы будут должны продемонстрировать адекватную реакцию на различные ситуации: встречу с незнакомцем, пробегающими мимо людьми, со свободно перемещающимися прохожими, велосипедистами, проход через группу, через проезжую часть улицы, встречу с незнакомой собакой.

При выполнении упражнений баллы не зачисляются, а оцениваются четкость действий владельца и практическое выполнение навыков собакой, после чего ставится «зачет» или «незачет».

Испытания считаются пройденными, если получены зачеты по четырем навыкам из семи. Если собака проявила агрессию, испытания прекращаются.

В случае успешного прохождения теста животному вручается индивидуальное свидетельство о прохождении курсов «Управляемая городская собака».



Фото с сайта dogtricks.ru

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