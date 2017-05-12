Столичные собаки будут сдавать зачет на управляемость
12 мая 2017, 09:59
В случае прохождения испытания животные получат именное свидетельство «Управляемая городская собака».
Столичные собаки будут держать самый настоящий экзамен на адаптированность к жизни в условиях города, передает Zakon.kz со ссылкой на Elorda.info.
Согласно проекту постановления акимата города Астаны, к испытаниям допускаются здоровые собаки всех пород, достигшие одного года. Домашние питомцы будут должны продемонстрировать адекватную реакцию на различные ситуации: встречу с незнакомцем, пробегающими мимо людьми, со свободно перемещающимися прохожими, велосипедистами, проход через группу, через проезжую часть улицы, встречу с незнакомой собакой.
При выполнении упражнений баллы не зачисляются, а оцениваются четкость действий владельца и практическое выполнение навыков собакой, после чего ставится «зачет» или «незачет».
Испытания считаются пройденными, если получены зачеты по четырем навыкам из семи. Если собака проявила агрессию, испытания прекращаются.
В случае успешного прохождения теста животному вручается индивидуальное свидетельство о прохождении курсов «Управляемая городская собака».
Фото с сайта dogtricks.ru
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