На заседании Коллегии ЕЭК принято решение о применении антидемпинговых мер и одобрен проект техрегламента

​​​​Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 11 мая приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении некоторых типов металлопродукции, производимых китайскими и украинскими металлургическими предприятиями, одобрила проект техрегламента на средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, предложила странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) устранить ограничения, приравнивающие профессиональных спортсменов из стран ЕАЭС к так называемым спортивным легионерам из третьих стран, приняла решения по классификации товаров.

Коллегия ЕЭК ввела предварительную антидемпинговую пошлину в размере 37,89 % в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) украинских стальных горячекатаных уголков. Срок действия антидемпинговой меры - четыре месяца. Таможенным органам стран Союза поручено обеспечить выполнение решения.

Департамент защиты внутреннего рынка ЕАЭС Комиссии начал антидемпинговое расследование в отношении украинских уголков в августе прошлого года по результатам рассмотрения заявления, поданного рядом крупнейших российских металлургических предприятий: Западно-Сибирского, Нижнетагильского, Магнитогорского металлургических комбинатов, а также двумя крупными предприятиями «Северстали». Расследование проводилось в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении третьих стран.

В результате ЕЭК установила демпинговый импорт на территорию ЕАЭС товара, который производят «Азовсталь», Енакиевский металлургический завод и другие украинские производители. Демпинговая маржа при импорте в Союз уголков определена в размере 37,89 %. Металлургической отрасли стран ЕАЭС нанесен существенный материальный ущерб. Например, объем производства в отрасли снизился на 14,4 %, объем реализации - на 11, 8 %, прибыли - на 50,3 %, доходности от использования основных средств - в 2,5 раза.

Кроме того, принято решение о продлении до конца февраля 2018 года антидемпинговой меры в отношении металлопроката с полимерным покрытием, производимого в КНР и ввозимого в ЕАЭС, в связи с проведением повторного антидемпингового расследования. Уведомление о начале расследования размещено на официальном сайте ЕАЭС и доступно по ссылке: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD8R1_notice_initiation.pdf.

Члены Коллегии ЕЭК одобрили проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Документ устанавливает требования безопасности пожарных автомобилей, лестниц, систем пожарной автоматики, огнетушителей, пенообразователей, средств индивидуальной защиты органов дыхания и другого пожарного оборудования и механизмов. Он разработан в целях защиты жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды от пожаров. Ответственный разработчик техрегламента - МЧС России. По проекту документа проведены все процедуры, предусмотренные союзным законодательством, включая внутригосударственное согласование и публичное обсуждение в странах ЕАЭС. Проект прошел метрологическую и правовую экспертизы. Принять техрегламент планируется решением вице-премьеров пяти государств Союза на одном из ближайших заседаний Совета ЕЭК.

Принят ряд решений по классификации товаров, в отношении которых в странах Союза сложилась различная правоприменительная практика. Так, картридж для струйного принтера, заправленный чернилами, решено классифицировать в подсубпозиции 8443 99 900 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. Глазурованная или неглазурованная фасадная керамическая плитка должна классифицироваться в товарной позиции 6907 ТН ВЭД ЕАЭС.

В отношении товара «ботвоудалитель картофельный» определена классификация в субпозиции 8433 59 ТН ВЭД ЕАЭС. Бытовой отпариватель для одежды будет классифицироваться в товарной позиции 8516 ТН ВЭД ЕАЭС, а солено-сушеная рыба, приготовленная посолом с добавлением различных ингредиентов, - в позиции 1604 ТН ВЭД ЕАЭС. Решения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и будут обязательны для применения на территории всех стран ЕАЭС. Эти решения позволят таможенным органам государств-членов Союза применять единые подходы при классификации перечисленных товаров.

На заседании Коллегии ЕЭК принято решение об уведомлении государств - членов Союза о необходимости исполнения Договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран ЕАЭС. Комиссия просит правительства стран ЕАЭС в десятидневный срок проинформировать о мерах, направленных на устранение выявленных ограничений в отношении профессиональных игроков из стран Союза.

В настоящее время во всех государствах-членах ЕАЭС на граждан стран Союза распространяются условия, при которых они приравниваются к спортсменам третьих стран и подпадают под так называемые «лимитирующие ограничения».

Однако, согласно Договору о ЕАЭС, страны-участницы не должны устанавливать и применять к трудящимся из ЕАЭС ограничения, введенные для защиты национального рынка труда и применяемые к иностранным работникам. Подробнее о решении ЕЭК смотрите: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-05-2017-1.aspx​