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В Астане впервые за 15 лет зафиксирован случай заболевания листериозом

12 мая 2017, 10:04

Основными переносчиками листериоза являются мыши и крысы.

По мнению специалистов, причиной заболевания стало халатное отношение к борьбе с грызунами со стороны КСК, передает Zakon.kz со ссылкой на Elorda.info.

«Низкое качество дератизационных мероприятий может стать причиной вспышек инфекционных заболеваний, переносимых грызунами и характерных для территории столицы: туляремия, листериоз, лептоспироз и иерсиниозы. Так, в апреле 2017 года среди детей до 14 лет уже зарегистрирован один случай листериоза. Данное заболевание не регистрировалось с 2002 года», — говорится в сообщении официального сайта столичного акимата.

«Жители города продолжают обращаться за медицинской помощью в травмпункты из-за укусов грызунов», отмечается в публикации.

Напомним, с 14 по 25 апреля в Астане прошел весенний этап по борьбе с грызунами. Дератизацией охвачено 20 тысяч домостроений.

Начальная заселенность грызунами была выявлена в 1 161 доме.

Листериоз – бактериальная инфекция. Листерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит.

Фото с сайта i2.wp.com

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