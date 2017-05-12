В Астане впервые за 15 лет зафиксирован случай заболевания листериозом

По мнению специалистов, причиной заболевания стало халатное отношение к борьбе с грызунами со стороны КСК, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Elorda.info





«Низкое качество дератизационных мероприятий может стать причиной вспышек инфекционных заболеваний, переносимых грызунами и характерных для территории столицы: туляремия, листериоз, лептоспироз и иерсиниозы. Так, в апреле 2017 года среди детей до 14 лет уже зарегистрирован один случай листериоза. Данное заболевание не регистрировалось с 2002 года», — говорится в сообщении официального сайта столичного акимата.





«Жители города продолжают обращаться за медицинской помощью в травмпункты из-за укусов грызунов», отмечается в публикации.





Напомним, с 14 по 25 апреля в Астане прошел весенний этап по борьбе с грызунами. Дератизацией охвачено 20 тысяч домостроений.





Начальная заселенность грызунами была выявлена в 1 161 доме.





Листериоз – бактериальная инфекция. Листерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит.



