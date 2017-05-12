Количество сделок купли-продажи жилья в январе-апреле 2017 года составило 70 088
В апреле 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 19 354 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 10,2%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-апрель 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 27,0 %.
|
Сделки купли-продажи жилья
в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество
сделок купли-продажи
за апрель
|
из них:
|
апрель 2017 г. к
|
январь- апрель 2017г.
к январю- апрелю 2016г.
|
индивидуальные дома
|
квартиры в много-квартирных домах
|
марту 2017г.
|
апрелю 2016г.
|
Республика Казахстан
|
19 354
|
6 060
|
13 294
|
10,2
|
17,9
|
27,0
|
Акмолинская
|
822
|
372
|
450
|
4,3
|
29,9
|
27,5
|
Актюбинская
|
874
|
199
|
675
|
7,9
|
10,6
|
35,7
|
Алматинская
|
1 244
|
847
|
397
|
11,0
|
-
|
9,5
|
Атырауская
|
405
|
164
|
241
|
-1,7
|
35,5
|
35,5
|
Западно-Казахстанская
|
723
|
341
|
382
|
33,4
|
38,8
|
23,4
|
Жамбылская
|
725
|
390
|
335
|
25,6
|
11,7
|
6,9
|
Карагандинская
|
1 888
|
322
|
1 566
|
-1,8
|
16,6
|
31,9
|
Костанайская
|
959
|
329
|
630
|
-1,2
|
28,7
|
39,3
|
Кызылординская
|
449
|
304
|
145
|
33,6
|
39,0
|
20,1
|
Мангистауская
|
818
|
232
|
586
|
24,9
|
49,0
|
43,6
|
Южно-Казахстанская
|
1 415
|
844
|
571
|
3,1
|
-4,3
|
7,0
|
Павлодарская
|
743
|
194
|
549
|
8,2
|
22,6
|
38,5
|
Северо-Казахстанская
|
619
|
360
|
259
|
-4,6
|
29,0
|
51,0
|
Восточно-Казахстанская
|
1 639
|
668
|
971
|
14,6
|
23,2
|
30,2
|
г. Астана
|
3 285
|
98
|
3 187
|
21,1
|
25,6
|
42,1
|
г. Алматы
|
2 746
|
396
|
2 350
|
6,4
|
8,4
|
17,6
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 10.05.2017г.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.