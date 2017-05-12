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Количество сделок купли-продажи жилья в январе-апреле 2017 года составило 70 088

 

В апреле 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 19 354 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 10,2%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-апрель 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 27,0 %.

 

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Область

Количество

сделок купли-продажи

за апрель

из них:

апрель 2017 г. к

январь- апрель 2017г.

к январю- апрелю 2016г.

индивидуальные дома

квартиры в много-квартирных домах

марту 2017г.

апрелю 2016г.

Республика Казахстан

19 354

6 060

13 294

10,2

17,9

27,0

Акмолинская

822

372

450

4,3

29,9

27,5

Актюбинская

874

199

675

7,9

10,6

35,7

Алматинская

1 244

847

397

11,0

-

9,5

Атырауская

405

164

241

-1,7

35,5

35,5

Западно-Казахстанская

723

341

382

33,4

38,8

23,4

Жамбылская

725

390

335

25,6

11,7

6,9

Карагандинская

1 888

322

1 566

-1,8

16,6

31,9

Костанайская

959

329

630

-1,2

28,7

39,3

Кызылординская

449

304

145

33,6

39,0

20,1

Мангистауская

818

232

586

24,9

49,0

43,6

Южно-Казахстанская

1 415

844

571

3,1

-4,3

7,0

Павлодарская

743

194

549

8,2

22,6

38,5

Северо-Казахстанская

619

360

259

-4,6

29,0

51,0

Восточно-Казахстанская

1 639

668

971

14,6

23,2

30,2

г. Астана

3 285

98

3 187

21,1

25,6

42,1

г. Алматы

2 746

396

2 350

6,4

8,4

17,6

 

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 10.05.2017г.

 

12 мая 2017, 10:05
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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