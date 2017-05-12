Количество сделок купли-продажи жилья в январе-апреле 2017 года составило 70 088

В апреле 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 19 354 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 10,2%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-апрель 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 27,0 %.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - Область Количество сделок купли-продажи за апрель из них: апрель 2017 г. к январь- апрель 2017г. к январю- апрелю 2016г. индивидуальные дома квартиры в много-квартирных домах марту 2017г. апрелю 2016г. Республика Казахстан 19 354 6 060 13 294 10,2 17,9 27,0 Акмолинская 822 372 450 4,3 29,9 27,5 Актюбинская 874 199 675 7,9 10,6 35,7 Алматинская 1 244 847 397 11,0 - 9,5 Атырауская 405 164 241 -1,7 35,5 35,5 Западно-Казахстанская 723 341 382 33,4 38,8 23,4 Жамбылская 725 390 335 25,6 11,7 6,9 Карагандинская 1 888 322 1 566 -1,8 16,6 31,9 Костанайская 959 329 630 -1,2 28,7 39,3 Кызылординская 449 304 145 33,6 39,0 20,1 Мангистауская 818 232 586 24,9 49,0 43,6 Южно-Казахстанская 1 415 844 571 3,1 -4,3 7,0 Павлодарская 743 194 549 8,2 22,6 38,5 Северо-Казахстанская 619 360 259 -4,6 29,0 51,0 Восточно-Казахстанская 1 639 668 971 14,6 23,2 30,2 г. Астана 3 285 98 3 187 21,1 25,6 42,1 г. Алматы 2 746 396 2 350 6,4 8,4 17,6

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 10.05.2017г.