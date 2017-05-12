Индекс промышленного производства составил 107,1%

В январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов нефтепереработки, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 12 регионах республики.

При этом снизилось производство табачных изделий и продукции химической промышленности.