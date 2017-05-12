Индекс промышленного производства составил 107,1%
В январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов нефтепереработки, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 12 регионах республики.
При этом снизилось производство табачных изделий и продукции химической промышленности.
|
Производство отдельных видов продукции в январе-апреле 2017 года
|
|
Произведено
|
В %
к январю-апрелю 2016г.
|
нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн
|
28,2
|
107,6
|
руды медные, млн.тонн
|
31,1
|
141,7
|
мука, млн.тонн
|
1,4
|
115,3
|
бензин, млн.тонн
|
1,0
|
104,6
|
газойли (топливо дизельное), млн.тонн
|
1,5
|
106,8
|
портландцемент, млн.тонн
|
2,0
|
96,6
|
плоский прокат, млн.тонн
|
0,9
|
106,1
|
медь рафинированная, млн.тонн
|
0,1
|
105,6
|
электроэнергия, млрд.кВт.ч
|
35,3
|
109,7
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