Видео столкновения пассажирского автобуса и Гелендвагена в Алматы
12 мая 2017, 10:10
Автобус буквально сносит внедорожник.
В Интернете распространяют видео столкновения автобуса и Mercedes-Benz G-класса, передает Zakon.kz.
Запись сделана на наружнюю камеру видеонаблюдения. На записи видно, что джип едет поперек движения и автобус буквально сносит его, не успев начать тормозить. Как отмечали представители автобусного парка, скорость движения пассажирского транспорта была в пределах 60 км/ч.
Напомним, 11 мая утром на пр.Райымбека столкнулись пассажирский автобус и Mercedes-Benz G-класса. В результате аварии пострадали 17 человек, позже стало известно, что их количество возросло до 23. Выяснилось, что за рулем джипа находился сотрудник городской прокуратуры.
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