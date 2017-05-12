Снятие наличных через платежные карты за март 2017 года

Зарплатные проекты все больше распространяются в РК. Количество операций по снятию наличности по платежным картам в марте 2017 за год выросло на 14%, сумма операций возросла на 25%

В марте 2017 года в РК было выполнено 19,8 млн операций по снятию наличных денег с помощью платежных карт, на сумму 833,6 млрд тенге. По сравнению с мартом прошлого года, количество транзакций по снятию наличности с карт выросло на 14,1%, с 17,3 млн, объем увеличился на 24,7%, с 668,6 млрд тенге.

Количество операций по снятию через банкомат в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 выросло на 22,3%, с 16,5 млн до 18,7 млн транзакций, сумма операций увеличилась на 22,3% и составила 698,0 млрд тенге. Транзакций по обналичиванию денег через pos-терминалы выросли на 41,0%, до 1,1 млн операций, объем вырос на 38,4% и составил 135,6 млрд тенге.

Традиционно, обналичивание денег через банкоматную сеть значительно превосходит pos-терминалы. Доля таких операций в марте 2017 года составляет 83,7% (в марте 2016 - 85,3%), доля объема снятых наличных денег - 94,5% (в марте 2016 - 95,4%).

Сумма снятия наличных денег на одну активную карту составила в марте 2017 года 98,4 тыс. тг, что на 18,2% больше по отношению к марту прошлого года (83,3 тыс. тг).

По объему снятых средств через платежные карты в марте 2017 года лидируют мегаполисы Алматы и Астана, их совокупная доля от РК составляет 36,7% (в марте 2016 - 32,4%). В Алматы было снято наличных на сумму 212,3 млрд тенге, что составляет более четверти объема обналиченных денег от РК. Рост по сравнению с мартом 2016 года составил 47,1%.

В Астане было обналичено через платежные карты 93,6 млрд тенге, что на 29,3% больше, чем в марте прошлого года. Доля от РК составила 11,2%.

Замыкает тройку лидеров с суммой 69,8 млрд тенге - ЮКО. На 29,4% больше, чем в марте 2016 года. Доля от РК - 8,4%.

По количеству операций также лидируют мегаполисы Алматы и Астана, а замыкает ТОП 3 - ЮКО. На них приходится 41,5% от всех транзакций по РК (в марте 2016 - 36,6%).

В Алматы было совершено 4,4 млн транзакций по снятию наличных, что на 39,0% больше, чем в марте 2016 года. Доля от РК - 22,2%.

В Астане количество операций по снятию составило 2,1 млн транзакций, на 20,6% больше, чем в марте прошлого года. Доля от РК составила 10,8%.

В ЮКО количество транзакций в марте 2017 года выше на 17,4% по сравнению с мартом 2016 года и составило 1,7 млн. Доля от РК - 8,4%.