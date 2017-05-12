Трамп выложил в Twitter фото с Лавровым и Климкиным и призвал "творить мир"
12 мая 2017, 10:20
Эти фото были сделаны в Овальном кабинете Белого дома, во время встреч политиков с американским президентом.
Дональд Трамп выложил на своей странице в Twitter фотографии, где он запечатлен с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным. Эти фото были сделаны в Овальном кабинете Белого дома, во время встреч политиков с американским президентом, сообщают Vesti.ru.
Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.
Трамп подчеркнул, что встретился с представителями двух государств в один день. Под фотографиями он подписал призыв: "Let's make peace!" – "Давайте творить мир!"
Сергей Лавров совершил свой первый за несколько лет визит в Вашингтон, напоминает РИА Новости. Он провел переговоры с главой Госдепа Рексом Тиллерсоном, встретился с президентом США Дональдом Трампом. Стороны, в частности, обсудили взаимодействие по проблеме Сирии, борьбу с терроризмом.
Фото: twitter.com
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