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Трамп выложил в Twitter фото с Лавровым и Климкиным и призвал "творить мир"

12 мая 2017, 10:20

Эти фото были сделаны в Овальном кабинете Белого дома, во время встреч политиков с американским президентом.

Дональд Трамп выложил на своей странице в Twitter фотографии, где он запечатлен с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным. Эти фото были сделаны в Овальном кабинете Белого дома, во время встреч политиков с американским президентом, сообщают Vesti.ru.

Трамп подчеркнул, что встретился с представителями двух государств в один день. Под фотографиями он подписал призыв: "Let's make peace!" – "Давайте творить мир!"

Сергей Лавров совершил свой первый за несколько лет визит в Вашингтон, напоминает РИА Новости. Он провел переговоры с главой Госдепа Рексом Тиллерсоном, встретился с президентом США Дональдом Трампом. Стороны, в частности, обсудили взаимодействие по проблеме Сирии, борьбу с терроризмом.

Фото: twitter.com

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