Школьники Акмолинской области выбирают будущее без коррупции!

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области совместно с Управлением образования Акмолинской области 11 мая т.г. проведен слёт добровольных школьных клубов Акмолинской области «Адал ұрпақ»-2017 на базе детского оздоровительного центра «Discovery Borovoe», сообщает управление внутренней политики.





Основной целью проведения Слёта является воспитание казахстанского патриотизма, становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и социально компетентного гражданина и патриота.





В ходе мероприятия состоялась диалоговая площадка с участниками слёта. Прошла своеобразная «встреча без галстуков». У каждого юного участника Слёта была возможность задать вопрос руководителю департамента Б. Беспалинову, представителям общественных объединении и получить интересный, содержательный ответ.





Состоялся обмен мнениями о работе школьных клубов «Адал ұрпақ», дети делились своими знаниями, опытом о проводимой работе своего клуба.





Участникам были продемонстрированы видеоролики на антикоррупционную тематику, занявшие призовые места на конкурсе видеороликов «Транспарентное и подотчетное государство».





Юные активисты Акмолинской области выразили надежду, что будущее страны будет свободным от коррупции.





В работе Слёта приняли участие председатель ОО «Жаңару» А. Баймагамбетов, Президент ОО «Белый блоггер» Е. Жайыкбаев, учащиеся-активисты со всех школ Акмолинской области – представители добровольных школьных клубов «Адал ұрпақ», представители СМИ.





По завершению мероприятия участникам Слёта торжественно вручены сертификаты об участии.



