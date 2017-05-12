В США в ходе спецоперации арестованы 1378 членов преступных банд
12 мая 2017, 10:40
Полицейские также изъяли 238 единиц оружия и почти 270 кг наркотиков на сумму почти в полмиллиона долларов.
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) за последние шесть недель арестовала 1378 человек в ходе масштабной операции против криминальных банд, сообщает Русская служба BBC.
По информации ведомства, 1095 человек признаны участниками преступных группировок, еще 238 человек были арестованы по различным уголовным и административным делам.
Более 900 арестованных - граждане США.
Как сообщает ICE, целью операции был арест участников международных криминальных сделок, связанных с контрабандой оружия, торговлей людьми и убийствами.
Полицейские также изъяли 238 единиц оружия и почти 270 кг наркотиков на сумму почти в полмиллиона долларов.
По предварительным данным, арестованные были участниками нескольких банд из Лос-Анджелеса, а также из Сальвадора и Мексики.
Как заявил глава ICE Томас Хоман, жестокие уличные банды - крупнейшая угроза, с которой сталкивается американское общество.
Очередной рейд против криминальных группировок стал частью масштабной операции Community Shield ("Щит общества"), которая с 2005 года проводится спецслужбами США против участников банд, связанных с наркоторговлей и торговлей людьми.
Фото: ORENSMI.RU
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