Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В США в ходе спецоперации арестованы 1378 членов преступных банд

12 мая 2017, 10:40

Полицейские также изъяли 238 единиц оружия и почти 270 кг наркотиков на сумму почти в полмиллиона долларов.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) за последние шесть недель арестовала 1378 человек в ходе масштабной операции против криминальных банд, сообщает Русская служба BBC.

По информации ведомства, 1095 человек признаны участниками преступных группировок, еще 238 человек были арестованы по различным уголовным и административным делам.

Более 900 арестованных - граждане США.

Как сообщает ICE, целью операции был арест участников международных криминальных сделок, связанных с контрабандой оружия, торговлей людьми и убийствами.

Полицейские также изъяли 238 единиц оружия и почти 270 кг наркотиков на сумму почти в полмиллиона долларов.

По предварительным данным, арестованные были участниками нескольких банд из Лос-Анджелеса, а также из Сальвадора и Мексики.

Как заявил глава ICE Томас Хоман, жестокие уличные банды - крупнейшая угроза, с которой сталкивается американское общество.

Очередной рейд против криминальных группировок стал частью масштабной операции Community Shield ("Щит общества"), которая с 2005 года проводится спецслужбами США против участников банд, связанных с наркоторговлей и торговлей людьми.

Фото: ORENSMI.RU

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...