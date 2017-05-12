Приступила к исполнению обязанностей новый заместитель Председателя Правления «КазАгро»

10 мая 2017 г. в соответствии с решением Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 2.05.2017 г. Гульназ Атамкулова приступила к исполнению обязанностей заместителя Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Атамкулова Гульназ Турехановна родилась 9 сентября 1968 года в Алматинской области.

Окончила Казахский Государственный университет им. С.М.Кирова, Евразийский институт рынка при Казахском государственном экономическом университете им. Т.Рыскулова по специальности «финансы и кредит», Казахский гуманитарно-юридический университет (MBA).

Трудовую деятельность начала в 1991 году преподавателем в Казахском государственном экономическом университете им. Т.Рыскулова.

В разные годы работала в ЗАО «Евразийский банк», АО «Центрально-Азиатская трастовая компания». С 2007 года работает в системе Холдинга «КазАгро»:

С июня 2007 года - заместитель Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

С февраля 2010 года - Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

С апреля 2014 года - заместитель, а затем и.о. Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

С июня 2015 года работала в должности Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».