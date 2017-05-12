Национальным Банком РК согласованы руководящие работники страховых организаций и страховых брокеров
1. Таджияков Бисенгали Шамгалиевич - член Совета директоров АО СК «Интертич» (протокол № 12/СО от 03.04.2017г.);
2. Белоног Анатолий Александрович - член Совета директоров АО СК «Интертич» (протокол № 13/СО/Т от 03.04.2017г.);
3. Арифханов Айдар Абразахович - член Совета директоров АО ЭКСК «Казэкспорт Гарант» (протокол № 16/СО/Т от 18.04.2017г.);
4. Жусупов Мажит Галымжанович - член Совета директоров АО КСЖ Азия - life» (протокол № 17/СО от 25.04.2017г.);
5. Калдыбаева Акмарал Серсинбековна - директор бухгалтерского учета и финансовой отчетности, главный бухгалтер АО КСЖ «ГАК» (протокол № 18/СО от 25.04.2017г.)
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