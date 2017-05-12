В Павлодаре пьяная мать спрятала детей у чужой женщины и забыла про это

10 мая около 23.00 часов в полицию поступило сообщение о пропаже двух мальчиков в возрасте 9 и 11 лет. Со слов 40-летней матери, которая находилась в алкогольном опьянении, дети играли во дворе частного дома по улице Короленко, где они живут. Около 22.00 часов она зашла в магазин, расположенный недалеко от дома, а когда вернулась, детей не обнаружила, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





На поиски детей были ориентированы все наряды полиции. Участковыми инспекторами полиции, инспекторами ювенальной полиции проверялись дворы и дома, расположенные на данном участке, подъезды, чердаки, опрошены друзья и одноклассники пропавших детей. Утром 11 мая после опросов полицейским стало известно, что накануне вечером мать пропавших детей, находясь в нетрезвом состоянии, ходила по улице и просила прохожих спрятать мальчиков. Проверяя данную информацию, полицейские при обходе квартир дома по улице Розы Люксембург, в одной из них обнаружили мирно спящих пропавших детей. Со слов хозяйки квартиры, незнакомая женщина попросила оставить детей на ночь, а утром обещала забрать их.





В настоящее время дети помещены в приют Павлодара. В отношении матери составлен административный материал по статье 127 ч. 2 КРКоАП.





Ранее женщина уже привлекалась к ответственности по части 1 данной статьи. В марте текущего года материал о лишении ее родительских прав был рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия решила дать возможность женщине исправиться и оставила ей детей.





Однако женщина должных выводов для себя не сделала и продолжала употреблять спиртные напитки, не занимаясь воспитанием детей. Материал о лишении ее родительских прав вновь будет направлен на рассмотрение комиссии.