В Алматинской области есть все предпосылки стать флагманом сельского хозяйства Казахстана - Баталов

Аким Алматинской области постелил с рабочим визитом Жамбылский район. В ходе визита в район Амандык Баталов ознакомился с деятельностью животноводческого кластера ТОО «Empire Food», ориентированного на мясоперерабатывающий сектор экономики. Директор компании Джавидан Арман сообщил, что по окончании строительства мясоперерабатывающего завода предприятие сможет реализовать на рынке более 8 тысяч тонн мясо в год. На сегодняшний день в откормочном комплексе компании насчитывается более 2,5 тысяч голов КРС. Но, в самое краткое время запланировано увеличить поголовье скота до 10 тысяч, передает пресс-служба акима области.









Отдельное внимание аким области уделил деятельности птицефабрики "Сункар".









Проектная мощность предприятия - 54 миллион яиц в год. По словам директора птицефабрики Дмитрия Челых на сегодняшний день проведены работы по расширению и модернизации фабрики на сумму 750 миллионов тенге. Дополнительно открыты новые цеха, а также приобретено новое оборудование и обновлено поголовье птиц. Птицефабрике трудятся 73 человека, средняя заработная плата которых составляет 112 тысяч тенге.









Затем Амандык Баталов посетил молочно-хозяйственную ферму ТОО "Табыс", которая производит 6 тонн молока в год.





Также, аграрии Жамбылского района продемонстрировали акиму области уникальный ореховый сад КХ «Grеen farm», где на площади 800 гектаров посажены ореховые саженцы сортов "Чандлер" и "Франкет". С одного дерева планируется сбор урожая в первые 4 -5 лет по 5 кг, в последующие 10-11 лет - до 180 кг.









На территории сада в настоящее время пробурены 2 скважины для капельного орошения и закончено строительство двух бассейнов объемом в 5 тысяч кубометров для сбора воды по французской технологии. Кроме того, завершен монтаж линии электропередач мощностью 10 КВТ. Для дополнительного стимулирования рабочих ведется строительство общежития на 80 мест.









"В Алматинской области есть все предпосылки стать флагманом Казахстанского сельского хозяйства. Тому благоприятствует хороший климат, расположения вдоль основных дорожных артерии страны. Сейчас пред нами стоит задача разъяснить все привилегии создания кооперативов для повышения продуктивности и качества животноводства", отметил Амандык Баталов.









Кроме этого, аким Алматинской области посетил ряд производственных предприятий расположенных в районе. Среди них особый интерес у Главы региона вызвала продукция компании ТОО "Teksan" и ТОО "Plast Invest Production" Амандык Баталов поручил своим заместителям просмотреть возможности использования продукции предприятии в благоустройстве региона.