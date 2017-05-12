Госдеп США одобрил продажу оружия ОАЭ на 2 млрд долларов
12 мая 2017, 10:52
Предлагаемая сделка "пойдет на пользу внешней политике и национальной безопасности США, так как укрепит безопасность важного союзника, который был и остается силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс на Ближнем Востоке".
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Объединенным Арабским Эмиратам 160 ракет системы "Пэтриот" на сумму в 2 млрд долларов, говорится в сообщении Пентагона, передает Русская служба BBC.
Как отмечают в ведомстве, предлагаемая сделка "пойдет на пользу внешней политике и национальной безопасности США, так как укрепит безопасность важного союзника, который был и остается силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс на Ближнем Востоке".
Теперь сделку должен рассмотреть конгресс США.
ОАЭ входит в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, которая проводит военную кампанию в Йемене против повстанцев-хуситов.
В марте президент Дональд Трамп посетит саммит арабских государств Персидского залива, который пройдет в Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что Трамп одобрил поставки оружия курдским бойцам, сражающимся с запрещенной в России и других странах группировкой "Исламское государство" в Сирии.
Источник в Пентагоне рассказал Би-би-си, что США собираются поставлять курдам боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы, а также строительную технику, в том числе бульдозеры и бронетехнику.
По данным источника, США рассчитывают со временем получить оружие и технику назад.
Фото: GETTY IMAGES
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