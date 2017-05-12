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Из британских школ изъяли сотни ножей и самурайских мечей

12 мая 2017, 10:54

Среди владельцев ножей и топоров были дети в возрасте до 10 лет.

Полиция Англии и Уэльса за два года изъяла из школ более 2,5 тыс. единиц оружия, включая самурайские мечи, топоры и пневматические пистолеты, сообщает Русская служба BBC.

По данным доклада Press Association, за последние два года в этих школах было обнаружено в общей сложности 2579 единиц оружия.

Как сообщает местная полиция, около 20% изъятого оружия составляют ножи и мечи. Кроме того, в учебных заведениях нашли как минимум 26 единиц пневматического оружия и поддельного стрелкового оружия.

В одной из школ также обнаружили полицейскую дубинку и 38-сантиметровый металлический прут.

Среди владельцев конфискованного оружия - как минимум 47 детей в возрасте до 10 лет.

"В последнее время мы видим все больше молодых людей с ножами, и это тревожно. Чтобы побороть эту тенденцию, мы выявляем тех, кто владеет оружием незаконно, и работаем с ритейлерами в рамках общенациональных операций, чтобы снизить объемы продаж ножей малолетним", - заявил член Национального совета начальников полиции Альф Хичкок.

По словам генсекретаря Ассоциации руководителей школ и колледжей Джеффа Бартона, учебные заведения "работают в тесном контакте с полицией, чтобы защищать и образовывать учеников, а в некоторых случаях в школах дежурят полицейские".
Он также добавил, что в ряде школ установлены металлодетекторы, а в случае обнаружения оружия у учеников применяются строгие дисциплинарные меры.

Фото: www.bbc.com

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