Д.Абаев об усиленной проверке документов: Никого за сотый километр вывозить не будут

Добропорядочным гражданам, которые живут в Астане беспокоиться не о чем.

С 10 по 31 мая в Астане пройдет оперативно-практическое мероприятие «Правопорядок». В рамках данного мероприятия предусмотрена усиленная проверка документов. Данный вопрос в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» прокомментировал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев , передает , передает Zakon.kz





«Граждане, которые живут в Астане, по закону, по всем правилам, должны быть зарегистрированы, либо на постоянном месте жительства, либо иметь временную регистрацию. Это нормальная практика. Меня удивляет, когда люди беспокоятся об этом. Добропорядочным гражданам, которые живут в Астане, которые имеют здесь квартиры, которые здесь проживают и работают, беспокоиться не о чем», - заверил министр.





По словам Даурена Абаева, в первую очередь усиление безопасности на ЭКСПО-2017 направленно на то, чтобы наши граждане во время крупного международного мероприятия не подверглись деструктивным атакам.





«Мы все понимаем, что во время крупных мероприятий усиливается не только безопасность, но усиливаются и так называемые элементы, которые могут на этом «погреть руки», поэтому в первую очередь задача государства – обеспечить безопасность граждан Республики Казахстан и иностранцев», - резюмировал он.



