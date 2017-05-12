КНДР пригрозила США катастрофическими последствиями за «терроризм»

По мнению Пхеньяна, в Белом доме поставили цель «максимально усилить политическое, экономическое и военное давление на Пхеньян, добиваясь устранения высшего руководства КНДР и смены режима».

Политика «государственного терроризма», которую проводят США в отношении КНДР, обернется для Вашингтона «катастрофическими последствиями», заявило государственное информагентство ЦТАК.





Как передает ТАСС, в меморандуме подвергается резкой критике политика администрации президента США Дональда Трампа. По мнению Пхеньяна, в Белом доме поставили цель «максимально усилить политическое, экономическое и военное давление на Пхеньян, добиваясь устранения высшего руководства КНДР и смены режима».





Подчеркивается, что в КНДР вызвала взрыв возмущения недавняя тайная операция спецслужб США и Южной Кореи, направленная против высшего руководства республики. 5 мая представитель Министерства госбезопасности заявил, что эту «преступную акцию» удалось сорвать.





Как отмечается в меморандуме, армия и народ КНДР в такой ситуации «примут самые жесткие контрмеры с целью самообороны». Проведенные в апреле в КНДР масштабные военные маневры продемонстрировали «способность Корейской народной армии провести спецоперацию в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы сорвать террористическую вылазку враждебных сил», подчеркивает ЦТАК.





«В Белом доме должны оценить все плюсы и минусы политики государственного терроризма, способной привести к катастрофическим последствиям, и пересмотреть враждебный курс», — подчеркнули в Пхеньяне.





Политическая ситуация вокруг Корейского полуострова остается напряженной. США выражают недовольство реализацией Пхеньяном ракетной и ядерной программ. Ранее в Вашингтоне заявляли, что их стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян путем ужесточения санкций — с целью заставить его отказаться от этих программ.



