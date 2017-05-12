Даурен Абаев высказался о бирюзовых и георгиевских ленточках

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев считает, что современному казахстанцу гораздо ближе бирюзовая ленточка, однако люди сами вправе выбирать, ленточку какого цвета им носить, сообщает Zakon.kz

«99% наших граждан помнят День Победы 9 мая. Мы все этот праздник очень сильно любим и уважаем - это самое главное. Все остальное, я думаю, исходит от политики. Главная идеология в том, что мы любим и помним этот праздник и каждый год его отмечаем. Каждый год глава государства к Вечному огню приносит цветы, поздравляет ветеранов», - сказал министр в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Также Даурен Абаев высказал поддержку акции «Бессмертный полк».

«Относительно марша бессмертного полка лично моя позиция - я поддерживаю, потому что это марш памяти людей, своих предков, которые погибли на фронтах, или которые служили во время Великой Отечественной войны, и это самое главное. Это порыв души, который мы должны поддержать», - отметил глава ведомства.

Также Даурен Абаев прокомментировал ситуацию относительно георгиевских и бирюзовых ленточек.

«Здесь все достаточно просто: мы не должны указывать, что кому делать. Люди должны носить (ленточку - прим.) в первую очередь как память. Другое дело, что современный казахстанец гораздо лучше воспринимает бирюзовую ленточку, потому что она имеет непосредственное отношение к независимости нашей страны», - подчеркнул он.

Министр напомнил, что символом Великой Отечественной войны георгиевская ленточка стала в начале 2000-х годов, при этом она не была символом с 1941 по 1945 годы.

«Давайте не будем политизировать этот вопрос. Самое главное - наше отношение к нашим предкам, это любовь, которую мы должны сохранить, и то уважение к ним. Мы должны помнить о той трагедии, которая была, о тех потерях, которые мы понесли, о том моральном долге гражданина Казахстана перед нашими предками», - резюмировал Даурен Абаев.