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В Хьюстоне задержали самолет из-за скорпиона

12 мая 2017, 11:10

Никто не пострадал.

Самолёт американской авиакомпании United Airlines задержали в аэропорту Хьюстона на несколько часов после того, как из одежды одного из пассажиров вылез скорпион, сообщает Life.ru.

По сообщению Fox News, самолёт должен был проследовать в Эквадор. Перед выездом на взлётную полосу один из пассажиров заметил скорпиона, который выполз из одежды соседа, и позвал на помощь бортпроводников.

Сотрудники авиакомпании вызвали медработников, а после пересадили пассажиров в другой самолёт. Никто не пострадал.

Отметим, что это не единственный случай, связанный с проникновением скорпиона на борт United Airlines. 14 апреля во время полёта из Хьюстона в Калгари членистоногое упало с багажной полки на голову мужчине. Тот стряхнул скорпиона на тарелку, а затем схватил его рукой. В этот момент скорпион ужалил его.

Фото: © REUTERS/Louis Nastro

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