В Хьюстоне задержали самолет из-за скорпиона

По сообщению Fox News, самолёт должен был проследовать в Эквадор. Перед выездом на взлётную полосу один из пассажиров заметил скорпиона, который выполз из одежды соседа, и позвал на помощь бортпроводников.

Сотрудники авиакомпании вызвали медработников, а после пересадили пассажиров в другой самолёт. Никто не пострадал.



