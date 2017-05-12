В Хьюстоне задержали самолет из-за скорпиона
12 мая 2017, 11:10
Никто не пострадал.
Самолёт американской авиакомпании United Airlines задержали в аэропорту Хьюстона на несколько часов после того, как из одежды одного из пассажиров вылез скорпион, сообщает Life.ru.
По сообщению Fox News, самолёт должен был проследовать в Эквадор. Перед выездом на взлётную полосу один из пассажиров заметил скорпиона, который выполз из одежды соседа, и позвал на помощь бортпроводников.
Сотрудники авиакомпании вызвали медработников, а после пересадили пассажиров в другой самолёт. Никто не пострадал.
Отметим, что это не единственный случай, связанный с проникновением скорпиона на борт United Airlines. 14 апреля во время полёта из Хьюстона в Калгари членистоногое упало с багажной полки на голову мужчине. Тот стряхнул скорпиона на тарелку, а затем схватил его рукой. В этот момент скорпион ужалил его.
Фото: © REUTERS/Louis Nastro
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