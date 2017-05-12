Н.Нигматулин: Необходимо модернизировать систему распределения лекарств

Сегодня на парламентских слушаниях в Мажилисе Председатель Палаты Нурлан Нигматулин обозначил ряд актуальных вопросов отечественной фармацевтики, передает Zakon.kz

Обсуждение темы обеспечения населения страны лекарственными средствами и развития фармацевтической отрасли в Казахстане проходит с участием депутатов Парламента, членов Правительства, руководителей местных исполнительных органов, представителей фармацевтических предприятий, медработников, зарубежных экспертов в сфере лекарственной политики, НПО и СМИ.

Обращаясь к участникам слушаний, Н.Нигматулин подчеркнул, что Президент Казахстана - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание вопросам лекарственного обеспечения как одной из важнейших составляющих оказания качественной медицинской помощи населению.

Как отметил Спикер Мажилиса, лекарственный рынок нашей страны в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся на постсоветском пространстве. Сегодня в нашей стране работают 112 предприятий этой отрасли, из них 51 - производство медикаментов, 61 - производство изделий медицинского назначения. 12 предприятий соответствуют международным стандартам GMP. Объем фармацевтического рынка Казахстана за последние 10 лет увеличился в 7,2 раза.

- Ежегодно увеличиваются и расходы на обеспечение населения лекарствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Если в 2011 году на закуп лекарств из госбюджета было выделено около 93 млрд. тенге, то в 2016 году эта сумма составила более 164,8 млрд. тенге, - сказал Н.Нигматулин.

Вместе с тем Спикер Мажилиса акцентировал внимание на ряд проблем фармацевтической сферы.

- Одной из наиболее серьёзных являются перебои по обеспечению граждан с определенными заболеваниями бесплатными или льготными лекарствами вследствие несвоевременного проведения тендеров как «СК-Фармация», так и местными исполнительными органами. В частности, по всем регионам Казахстана имели место факты несвоевременной поставки противотуберкулезных и онкологических препаратов. Причём некоторые из них не подлежали замене иными препаратами, - сказал Н.Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса выразил опасение, что предлагаемая Министерством здравоохранения новая модель амбулаторного лекарственного обеспечения, в соответствие с которой на площадке Единого дистрибьютора будет проводиться основная часть закупок, не решит существующую проблему.

- Не окажется ли «лекарство хуже самой болезни»? Ведь есть обоснованное опасение, что предлагаемая мера, если не принять системных мер по изменению условий и механизмов закупок, может не только не решить проблему, но и усложнить ситуацию ещё больше…Деятельность самого Единого дистрибьютора, коим является «СК-Фармация», вызывает многочисленные вопросы как у руководства страны, так и у широкой общественности.. Очевидно, что назрела необходимость оптимизации работы самой «СК-Фармация» и внедрение инноваций в систему единой дистрибуции, - отметил Н.Нигматулин.

По словам Председателя Мажилиса, злободневным вопросом является ценообразование на лекарственные средства.

- Например, в этом году Министерство здравоохранения утвердило предельную цену на вакцину против вирусного гепатита «В» в сумме 148 тенге за дозу. При этом реальные цены зарегистрированных вакцин от производителя варьируются в пределах от 420 до 6960 тенге за дозу. Понятно, что такие ограничения приводят к демпинговым закупкам некачественных, несертифицированных препаратов сомнительного происхождения. В то же время эти же закупленные по демпинговым ценам лекарственные средства затем реализуются через аптечную сеть населению по уже завышенным ценам… Наценки дистрибьюторов и аптек в среднем достигают на каждом этапе до 40-50%, - подчеркнул Председатель Мажилиса.

По словам Н.Нигматулина, рынок розничных лекарственных средств составляет 60% от общего объема рынка фармацевтической продукции. Это порядка 277,4 млрд. тенге.

- Чтобы прекратить подобный ценовой беспорядок Глава государства и поручил в Послании нынешнего года законодательно ввести регулирование цен на все лекарственные средства. И мы ожидаем внесения Правительством качественно проработанного законопроекта «О ценовом регулировании лекарств в розничной сети» уже осенью этого года. И хочу заверить, что депутаты Мажилиса поработают с данным законопроектом очень внимательно, активно привлекая к работе над ним представителей гражданского общества, неправительственных организаций, научного и экспертного сообщества, бизнес-кругов, так как этот сектор экономики затрагивает интересы всего населения, всех наших избирателей, - сказал Спикер Мажилиса.