Астанчанка пожаловалась столичному акиму на работу "слепых" водителей городских автобусов

В Астане водители автобусов очень любят издеваться над пассажирами с детьми. Так считает жительница Астаны, которая опубликовала на своей странице в Facebook гневный пост, после ЧП, которое произошло с ее маленьким сыном в общественном транспорте , передает Zakon.kz





Как отмечает пострадавшая, речь идет об автобусе 33 маршрута, автопарка № 4. "Вчера в 20.00 вечера возвращались с сыном от врача, автобус остановился на "Аграрке" (причем время стоянки было не более 10 секунд). Мы выходили через заднюю дверь. Сын находился на последней ступеньке, когда автобусник начал закрывать двери. Голова сына попала между створками автобуса, я пытаюсь в это время не дать совсем им сомкнуться, скажу, что на это нужна недюжая силища. Еле-еле удерживаю створки, чтобы они не закрылись. Тело ребенка в автобусе, а голова на улице. Люди, представляете, в это время водитель начал трогаться и автобус ПОЕХАЛ. Пришлось орать благим матом, чтобы он остановился. Остановился он не сразу, а только после пары-тройки матерных слов, причем я чуть горло не сорвала, так орала. Подлетела к водителю, а он улыбается. довольный такой. Повеселился. На все мои гневные тирады он мне ответил, что "А я вас не видел", - возмущается астанчанка.





Через соцсети она обратилась к акиму города Асету Исекешеву с вопросами: "Почему автопарки столицы набирают на работу слепых водителей? Почему в автобусах не установлены специальные зеркала, с помощью которых водители могут видеть, что происходит у них в салоне? Почему автобусы не выдерживают положенное время стоянки на остановках?".





Женщина отметила, что такая ситуация случается у нее не в первый раз. "Ранее тоже были случаи, что на выходе из автобусов можно запросто покалечиться самой, ребенку или вообще с летальным исходом! Также очень часто наблюдают аналогичную картину с участием других мамочек с детьми! Не уважают нас водители автобусов в Астане", - посетовала жительница Астаны.