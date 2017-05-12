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Как стареют татуировки

12 мая 2017, 11:32

Думаете сделать себе тату? Имейте в виду: татуировки со временем меняются, причем иногда кардинально. Они тускнеют, расплываются, сходят на нет!

Фотографии татуировок, которые вы видите в интернете, обычно сделаны или сразу после нанесения, или после того, как кожа только зажила. Да, свежая татуировка может выглядеть очень круто. Но вы задумывались, что с ней будет лет через десять?

Редкий рисунок сохраняет первоначальную яркость и форму спустя время. Почему это происходит? Большое значение имеет качество чернил — недорогие быстро потускнеют и расплывутся. Не последнюю роль играет конкретный участок кожи, на котором набито тату. Обычно рисунки на тонкой коже ладоней, пальцев и ступней сходят гораздо быстрее, чем, например, на спине. У некоторых людей тату на пальцах и ладонях держатся буквально несколько месяцев, а потом начинают просто «испаряться», выцветая фрагментами.

Чтобы сохранить цвет и форму татуировки, нужно за ней ухаживать, защищать от солнца, время от времени посещать тату-мастера и корректировать рисунок… Столько возни! Вы все еще хотите сделать себе тату?



















































Источник: bigpicture.ru

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