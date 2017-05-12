За совершение особо тяжкого преступления полиция Костаная ищет бездомного мужчину
12 мая 2017, 11:32
Всех, кто может знать о местонахождении подозреваемого, просьба обращаться в полицию.
Южным ОП УВД Костаная по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается Хомяков Михаил Александрович, 15.04.1984 г.р., без определенного места жительства, передает Zakon.kz.
Полиция сообщает, что подозреваемый был одет в куртку темного цвета, кофту темного цвета (водолазка), штаны темного цвета, туфли темного цвета, кепку или бейсболку.
Приметы: рост 170-175 см., среднего телосложения, возможно имеется борода и усы.
При получении какой – либо информации о месте нахождении преступника просьба сообщить в ОКП ЮОП Костаная по тел. 8 (7142) 52-68-61, 52-68-81, дежурная часть 52-68-50. Анонимность гарантируется.
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