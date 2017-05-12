Более 1000 новых деревьев высадят в парках и скверах Алматы

Благоустройство и озеленение позволит улучшить экологическую и эстетическую обстановку скверов.

В скверах по ул.Байсеитовой от ул. Сатпаева до ул.Кабанбай батыра., по ул.Тулебаева от пр.Абая до ул.Гоголя, в сквере «Есентай» от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жырау будут высажены новые деревья, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Алматы.





Главной задачей в благоустройстве сквера по ул.Тулебаева от пр.Абая до ул.Гоголя является сохранение и развитие этого неповторимого своеобразия и индивидуального облика исторической зоны. Общая площадь сквера 56 тыс.м2, из них озеленение сквера составит 11 тыс.м2, площадь покрытий 5,4 тыс.м2.





Сквер по ул.Байсеитовой от ул. Сатпаева до ул.Кабанбай батыра.





Общая площадь сквера 226 тыс.м2, из них площадь озеленения составит 19 тыс.м2, площадь покрытий 6 тыс.м2. На территории будет высажено 462 шт. деревьев различных видов, 242 кустарника, 5028 кустов роз 5-ти различных сортов. Цветники из летников составят 24.1 м2.





Сквер«Есентай» от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жырау.





Сквер расположен – по обе стороны реки Есентай, на территории будет высажено 619 деревьев различных пород, 502 кустарника и 118 кустов живой изгороди.





Также ожидается: уборка сухостойных и аварийных деревьев; создание велосипедных дорожек; обустройство улицы для тихого отдыха жителей прилегающих домов. После благоустройства набережной реки «Есентай» жители смогут поправить свое здоровье на спортивных площадках и велодорожках.



