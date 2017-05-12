В частности, изменения внесены в пункты 1 и 2:

«1. Инструкция по регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации (далее - Инструкция), разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О регистрации залога движимого имущества» (далее - Закон) и детализирует процедуру проведения регистрации залога движимого имущества. Инструкция подлежит применению на всей территории Республики Казахстан Государственной корпорацией «Правительство для граждан» Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (далее - Государственная корпорация), на которую в соответствии с законодательством возложена регистрация отдельных видов залога движимого имущества.

2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия:

1) единый реестр залога движимого имущества - информационная система, представляющая собой единое окно доступа информации по залогу движимого имущества, направления заявления в электронной форме на регистрацию залога движимого имущества и иные действия регистрирующих органов и (или) Государственной корпорации «Правительство для граждан», совершаемые в порядке, установленном Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;

2) регистрация залога движимого имущества - процедура учета Государственной корпорацией залога движимого имущества, представляющая собой совокупность действий участников отношений, возникающих при регистрации залога движимого имущества, по включению в реестр залога движимого имущества сведений, содержащихся в договоре о залоге или ином договоре, содержащем условия залога, выдачу свидетельства о регистрации залога движимого имущества и иные действия регистрирующих органов и (или) Государственной корпорации, совершаемые в порядке, установленном Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;

3) свидетельство о регистрации залога движимого имущества - документ, выдаваемый Государственной корпорацией заявителю и подтверждающий факт регистрации залога движимого имущества;

4) реестр залога движимого имущества (реестр залога) - система учета и хранения информации, осуществляемая регистрирующими органами и (или) Государственной корпорацией «Правительство для граждан» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) Государственная корпорация - юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работ по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также обеспечению оказания государственных услуг в электронной форме;

6) заявитель - лицо, подающее заявление о регистрации залога в Государственную корпорацию, заявителем по соглашению сторон залогового обязательства является как залогодатель, так и залогодержатель.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Основанием для государственной регистрации залога движимого имущества является заявление с приложением документов, указанных в пункте 6 настоящей Инструкции или заявление в электронной форме посредством единого реестра залога движимого имущества.»

Также внесены изменения в пункты 15 и 16 которые изложены в следующей редакции:

«15. В случае заключения физическими или юридическими лицами договора о залоге или иного договора, содержащего сведения о залоге, с банком второго уровня в качестве залогодержателя, банк второго уровня с письменного согласия физического или юридического лица направляет в информационную систему Государственной корпорации заявление на регистрацию залога движимого имущества, удостоверенное электронной цифровой подписью залогодержателя.

Содержание заявления на регистрацию залога движимого имущества заполняетсяпо форме, согласно приложению 1к настоящей Инструкции.

К заявлению на регистрацию залога движимого имущества не прилагается договор о залоге движимого имущества или иной договор, содержащий условия залога, при этом прилагается сведения о реквизитах документа, подтверждающего уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию залога движимого имущества.

Государственная корпорация в течение одного рабочего дня после получения заявления направляет в информационную систему залогодержателя и единый реестр залога движимого имущества свидетельство о регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, в виде электронного документа по форме согласно приложениям 8, 9 к настоящей Инструкции либо уведомление о мотивированном отказе в регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, по форме согласно приложению 10 к настоящей Инструкции, удостоверенные электронной цифровой подписью Государственной корпорации.

Информация о проведенной регистрации хранится в информационных системах банка второго уровня и регистрирующего органа и не требует документального подтверждения.

16. В случае отказа залогодателя в проведении электронной регистрации залога движимого имущества в порядке, установленным пунктом 15 настоящей Инструкции залогодатель и залогодержатель имеют право направить заявление на регистрацию залога движимого имущества в электронной форме, удостоверенное электронной цифровой подписью залогодателя и залогодержателя, посредством единого реестра залога движимого имущества по форме, согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

К заявлению на регистрацию залога движимого имущества не прилагается договор о залоге движимого имущества или иной договор, содержащий условия залога.

Государственная корпорация в течение одного рабочего дня после получения заявления направляет в информационную систему залогодержателя и единый реестр залога движимого имущества свидетельство о регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, в виде электронного документа по формам, согласно приложениям 8, 9 к настоящей Инструкции либо уведомление о мотивированном отказе в регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, по форме, согласно приложению 10 к настоящей Инструкции, удостоверенные электронной цифровой подписью Государственной корпорации.

Информация о проведенной электронной регистрации хранится в информационных системах залогодержателя, регистрирующего органа и (или) Государственной корпорации и не требует документального подтверждения.»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.