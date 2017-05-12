Н.Нигматулин о проблемах отечественной фармацевтики: Качество, цены, кадры, закуп
12 мая 2017, 11:41
Председатель Мажилиса отметил ряд негативных факторов, затрудняющих выход отечественных оригинальных препаратов на мировой рынок.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что отечественному фармацевтическому рынку характерна сильная импортозависимость, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Своим мнением Спикер Палаты поделился сегодня в ходе парламентских слушаний «Об обеспечении населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и о состоянии и развитии фармацевтической отрасли в Республике Казахстан», которые проходят сегодня в Мажилисе.
По словам Н.Нигматулина, в прошлом году объем лекарственного импорта в нашу страну превысил объем экспорта в 43 раза.
- При этом многие лекарственные средства, зарегистрированные в Казахстане, присутствуют лишь в странах СНГ и странах происхождения (Пакистан, Индия и др.), но при этом все эти препараты не зарегистрированы в государствах-членах Организации экономического сотрудничества и развития, так как не соответствуют их нормам качества. И как следствие - качественная структура импорта за последние пять лет существенно не изменилась, - сказал Председатель Мажилиса.
Как отметил Н.Нигматулин, с 2011 г. по 2016 г. доля продукции отечественных производителей в структуре внутреннего потребления не увеличилась, и составила в 2016 г. всего 9,6%. А в ВВП страны она достигает только 0,09%, тогда как в развитых странах – варьируется от 1,5% до 5%.
Председатель Мажилиса также отметил ряд негативных факторов, затрудняющих выход отечественных оригинальных препаратов на мировой рынок. В частности, неготовность многих фармацевтических предприятий нашей страны к производству лекарственных средств в соответствии с требованиями международных стандартов. Кроме того, это и низкое качество отечественных лекарств.
- Причиной этого, по мнению экспертов, является как раз то, что отечественные производители не производят фармацевтические субстанции для лекарственных средств, а приобретают за рубежом эти субстанции ненадлежащего качества по низким ценам. Понятно, что ни о каком качестве самого препарата тут уже не может быть и речи. А ведь это в самом прямом смысле – вопрос жизни и здоровья наших сограждан, - сказал Н.Нигматулин.
Н.Нигматулин также подчеркнул необходимость совершенствования таких мер государственного воздействия на фармацевтическую отрасль, как регулирование ценообразования на лекарственные средства, контроль и регулирование закупок, производимых за счёт бюджета, стандартизация и сертификация всех уровней обращения лекарственных средств. Кроме того, это продуманная налоговая и таможенная политика в отношении лекарственных препаратов, инновационная политика, стратегия в области подготовки профессиональных кадров, просвещение и пропаганда адекватного использования лекарственных средств, политика в области рекламы медикаментов.
- При совместной конструктивной работе Парламента, Правительства, всего гражданского общества, научного и экспертного сообщества, бизнес-
кругов мы сможем эффективно выполнить установку главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева о том, что здоровый образ жизни и солидарная ответственность за свое здоровье должны стать главным принципом в государственной политике, в сфере здравоохранения, в повседневной жизни нашего населения, - подчеркнул Председатель Мажилиса.
Фото: пресс-службы
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