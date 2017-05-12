Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Порошенко объявил об окончательном «разводе с Российской империей»

12 мая 2017, 11:46

Президент Украины полагает, что безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна, получив безвизовый режим с Евросоюзом, окончательно «оформила свой развод с Российской империей». Такое заявление, как передает РИА Новости, он сделал в интервью украинскому телеканалу «1+1».

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — отметил Порошенко.

Глава государства полагает, что безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран».

По мнению Порошенко, украинский паспорт войдет в 40 наиболее привлекательных паспортов мира относительно возможностей путешествий. «Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира, и я хочу всех с этим поздравить», — заявил он.

11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима украинским гражданам. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.

Либерализация визового режима с Евросоюзом является одним из внешнеполитических приоритетов Киева.

Фото: Ukrtime.net


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...