Порошенко объявил об окончательном «разводе с Российской империей»
12 мая 2017, 11:46
Президент Украины полагает, что безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран».
Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна, получив безвизовый режим с Евросоюзом, окончательно «оформила свой развод с Российской империей». Такое заявление, как передает РИА Новости, он сделал в интервью украинскому телеканалу «1+1».
«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — отметил Порошенко.
Глава государства полагает, что безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран».
По мнению Порошенко, украинский паспорт войдет в 40 наиболее привлекательных паспортов мира относительно возможностей путешествий. «Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира, и я хочу всех с этим поздравить», — заявил он.
11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима украинским гражданам. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.
Либерализация визового режима с Евросоюзом является одним из внешнеполитических приоритетов Киева.
Фото: Ukrtime.net
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