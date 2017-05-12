Порошенко объявил об окончательном «разводе с Российской империей»

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — отметил Порошенко.

Глава государства полагает, что безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран».





По мнению Порошенко, украинский паспорт войдет в 40 наиболее привлекательных паспортов мира относительно возможностей путешествий. «Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира, и я хочу всех с этим поздравить », — заявил он.





11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима украинским гражданам. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.





Либерализация визового режима с Евросоюзом является одним из внешнеполитических приоритетов Киева.





Фото: Ukrtime.net



