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В Павлодаре проходят антитеррористические учения

12 мая 2017, 11:46

Гостей и жителей областного центра просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Сегодня, 12 мая, на территории города Павлодара проводятся плановые антитеррористические учения, направленные на предотвращение актов терроризма и ликвидацию его последствий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает, что мероприятие имеет плановый характер и является исключительно учениями, максимально приближенными к боевым условиям с различными элементами сложности.

Цель мероприятия - проверка готовности сил и средств Павлодарского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач.

"Гостей и жителей областного центра просим с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении автотранспортных средств, сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 274 УК РК", - сообщается в распространенном сообщении.

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