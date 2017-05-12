В Павлодаре проходят антитеррористические учения
12 мая 2017, 11:46
Гостей и жителей областного центра просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Сегодня, 12 мая, на территории города Павлодара проводятся плановые антитеррористические учения, направленные на предотвращение актов терроризма и ликвидацию его последствий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
Областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает, что мероприятие имеет плановый характер и является исключительно учениями, максимально приближенными к боевым условиям с различными элементами сложности.
Цель мероприятия - проверка готовности сил и средств Павлодарского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач.
"Гостей и жителей областного центра просим с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении автотранспортных средств, сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 274 УК РК", - сообщается в распространенном сообщении.
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