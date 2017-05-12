В ЮКО прошла Общественная приемная по вопросам газификации

В Шымкенте АО «КазТрансГаз» совместно с партией «Нұр Отан» организовали выездную Общественную приемную, во время которой специалисты ответили населению на вопросы по проводимой в регионе газификации.





В рамках мероприятия и в целях разъяснения Программной статьи Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Общественное объединение «Республиканский совет ветеранов газовой отрасли» при поддержке АО «КазТрансГаз» провели в Шымкенте мастер-классы с молодыми работниками газовой отрасли, а также встречи с общественностью, представителями бизнеса, советами аксакалов.

В общественную приемную со своими вопросами обратились десятки человек со всего региона. Чаще всего жители еще не газифицированных населенных пунктов интересовались, когда же до них дойдет голубое топливо. Были и другие проблемные вопросы. Например житель Шымкента Алмаз Молдыбаев просил разъяснить, почему данные указанные в квитанции не совпадают с реально потребленным им газом. «К нам приносят квитанции, где суммы за потребленный газ завышены. Я хотел бы узнать, как решить этот вопрос и куда мне обратиться?», - спросил Алмаз Молдыбаев.









На этот вопрос ему ответил заместитель директора компании «Омега-XXI» по сбыту газа Асхат Жайлаубек: «Если вам принесли квитанцию с завышенными показаниями, вы можете обратиться в любой из 8 газовых участков с заявлением. К вам придет контролер, составит акт, сфотографирует счетчик и в течение недели вы получите исправленную квитанцию. Есть возможность отправлять данные по мобильному телефону, с помощью whatsapp, номер которого указан в квитанции».





Интересовались южноказахстанцы начислениями по нормам, которые некоторые из них ошибочно принимают за «штрафы».









«Мы вовремя не проверили счетчик и нам начислили штраф. Еще контролер говорит, что в квитанциях нас предупреждают о предстоящей поверке. А я в квитанции смотрю только итоговую сумму и сразу оплачиваю. Так за что меня штрафовать? Я исправно плачу каждый месяц, а мне штраф выписали. Я пенсионерка, для меня это большая проблема!», - с такой претензией обратилась в общественную приемную Перизат Ешенкулова. «В данном случае речь идет о начислении за потребленный газ по нормам, так как счетчик не прошел поверку. Все расчеты по начислениям по нормам основаны на количестве проживающих по указанному адресу и площади жилья. Если вы не согласны с расчетами, то можете обратиться в комиссию, которая заседает в Шымкентском офисе КазТрансГаз Аймак каждый четверг. Там ваш вопрос решат оперативно, без лишней бюрократии», - ответил Асхат Жайлаубек.





Житель Шымкента Абдусадык Момбетов поинтересовался, можно ли погасить долг за потребленный газ не сразу, а по частям. Как выяснилось, такая возможность предусмотрена. Но предоставляется она после рассмотрения комиссии и не всем. Только в случае если у человека действительно тяжелое материальное положение, сумму долга распределяют на несколько месяцев.





Как отметил заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала партии «Нур Отан» Ербол Дауылбаев, первая Общественная приемная по вопросам газоснабжения состоялась по инициативе АО «КазТрансГаз» и это начинание необходимо продолжить: «Вопросов, связанных с газоснабжением у населения накопилось немало. И хорошо, что появилась возможность казахстанцам прийти со своей проблемой сюда, в нашу общественную приемную. Многие вопросы решались, как говорится, на месте. Мы предложили компании проводить такие приемные как можно чаще».









Надо отметить, что в Южно-Казахстанской области и в городе Шымкент, по сравнению с другими регионами, процесс газификации и модернизации газораспределительных сетей проходит наиболее динамично. При этом, как считает председатель ОО «Республиканский совет ветеранов газовой отрасли» Павел Климов, при реализации любых масштабных проектов невозможно избежать каких-либо проблемных или спорных вопросов, которые могут возникнуть у населения. «Для решения интересующих казахстанцев вопросов, разъяснения всех нюансов, с которыми могут столкнуться жители населенных пунктов при газификации и было принято решение организовать прием граждан на базе Общественной приемной партии «Нұр Отан», - отметил Павел Климов.





Кроме Общественной приемной члены ОО «Республиканский совет ветеранов газовой отрасли» посетили ряд объектов газоснабжающей инфраструктуры Шымкента. При этом во время посещения объектов ветераны, имеющие богатейший опыт работы в газовой отрасли, делились секретами мастерства со своими более молодыми коллегами.





В рамках мероприятия для специалистов подрядных организации занимающихся газификацией в регионе, были организованны круглые столы. А на базе учебно-курсового комбината АО «Интергаз Центральная Азия» для молодых работников газовой компании прошли тренинги и мастер-классы.



