В музее искусств им. А. Кастеева в очередной раз пройдет акция "Ночь в музее"

18 мая 2017 года с 16.00 до 24.00 в Государственном музее искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева пройдет акция "Ночь в музее", сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу музея.





«Ночь в музее» - это уникальное художественно-культурное событие, приуроченное к международному празднику Дня музеев. Тематика мероприятия: «Блуждающие призраки музея». Специально приглашенный гость: Антон Соловьев и группа «Па Кампасам».





Программа «Ночи в музее»^





16.00 - открытие традиционной ежегодной выставки сотрудников музея «Весенние экзерсисы».





16.30 - открытие международной выставки кыргызских художников. Интерактивные инсталляции и тематические фото-зоны. Дегустация чая и ярмарка ремесел. Экспозиции работают в свободном режиме. Функционируют food-зоны.





17.00 – 19.00 - тематические мастер-классы в фойе и конференц-зале музея (живопись песком (2000 тенге), кулинарный мастер-класс по декорированию праздничного печенья цветной мастикой (2000 тенге), а также открытая гончарная мастерская (1000 – 1500 тенге).





19.00 – 21.00 - open-air концерт алматинской рок-группы «Па Кампасам», модное дефиле и дискотека во дворе музея.





21.00 – 23.00 - перформансы «Блуждающие призраки музея» и танцевально-музыкальные этюды в экспозиции музея.





23.00 - незабываемое fire-show от хедлайнера вечера Lumiere.





Далее гости в свободном режиме перемещаются по залам музея до 24.00.





В течение всего вечера вход в музей, посещение экспозиций бесплатный.



