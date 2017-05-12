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В музее искусств им. А. Кастеева в очередной раз пройдет акция "Ночь в музее"

12 мая 2017, 11:52

Тематика мероприятия: «Блуждающие призраки музея».

18 мая 2017 года с 16.00 до 24.00 в Государственном музее искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева пройдет акция "Ночь в музее", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу музея.

«Ночь в музее» - это уникальное художественно-культурное событие, приуроченное к международному празднику Дня музеев. Тематика мероприятия: «Блуждающие призраки музея». Специально приглашенный гость: Антон Соловьев и группа «Па Кампасам».

Программа «Ночи в музее»^

16.00 - открытие традиционной ежегодной выставки сотрудников музея «Весенние экзерсисы».

16.30 - открытие международной выставки кыргызских художников. Интерактивные инсталляции и тематические фото-зоны. Дегустация чая и ярмарка ремесел. Экспозиции работают в свободном режиме. Функционируют food-зоны.

17.00 – 19.00 - тематические мастер-классы в фойе и конференц-зале музея (живопись песком (2000 тенге), кулинарный мастер-класс по декорированию праздничного печенья цветной мастикой (2000 тенге), а также открытая гончарная мастерская (1000 – 1500 тенге).

19.00 – 21.00 - open-air концерт алматинской рок-группы «Па Кампасам», модное дефиле и дискотека во дворе музея.

21.00 – 23.00 - перформансы «Блуждающие призраки музея» и танцевально-музыкальные этюды в экспозиции музея.

23.00 - незабываемое fire-show от хедлайнера вечера Lumiere.

Далее гости в свободном режиме перемещаются по залам музея до 24.00.

В течение всего вечера вход в музей, посещение экспозиций бесплатный.


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