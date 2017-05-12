В Алматы усилят работу по противодействию религиозному экстремизму

По данным управления по делам религии, ситуация в Алматы стабильная, но не стоит забывать об угрозе, исходящей со стороны радикальных и экстремистских религиозных течений.

В Алматы начали работу информационно-разъяснительные группы по идеологическому противодействию религиозному экстремизму и терроризму (ИРГ), сообщает Zakon.kz.





По данным управления по делам религии, ситуация в Алматы стабильная, но не стоит забывать об угрозе, исходящей со стороны радикальных и экстремистских религиозных течений. Работа ИРГ будет направлена на формирование и укрепление межконфессиональных отношений в стране, профилактику религиозного экстремизма, повышение религиозной грамотности населения, толерантности, национальной культуры и нравственности.





На сегодняшний день «Центром изучения и анализа» Управления по делам религий г.Алматы создано 9 групп (1 городская и 8 районных), в состав которых вошли более 100 специалистов компетентных в вопросах религии. В их числе теологи, религиоведы, психологи, историки, культурологи, юристы, представители госорганов, известные спортсмены и артисты.





Работа будет проводиться в виде лекций, семинаров, встреч, бесед и акций. Всего планируется провести 500 мероприятий с охватом целевой аудитории в 80 тыс. человек.





«Информационно-разъяснительная работа проводилась и ранее, однако работа была несистемной. Остро стояли вопросы организации и финансирования. С текущего года все лекции будут оплачиваться, это позволит повысить качество и эффективность работы. В мире и в Казахстане есть угроза распространения идеологии экстремизма и терроризма. По информации правоохранительных органов около 200 казахстанцев ошибочно приняв идеологию радикальных течений, отправились воевать на стороне различных террористических организаций. Наша цель не допустить подобного. Мы хотим использовать потенциал наших ученых, теологов, религиоведов, чтобы они пропагандировали наши ценности, нашу историю, нашу культуру», - отметил руководитель Управления по делам религий города Алматы Айдар Есенбеков.





Специалисты еще раз напомнили, что религия и терроризм не имеют ничего общего. Ни одна религия не может оправдать убийство людей . Информационно-разъяснительные группы позволят вовлечь общество в борьбу с терроризмом. Основные целевые аудитории групп - самозанятые, рабочие слои населения, а также молодежь.



