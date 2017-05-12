Даурен Абаев считает, что в рамках проекта необходимо показать неизвестных героев нашей страны, о которых мы умалчиваем.

В рамках проекта «100 новых лиц Казахстана» может быть запущен интерактивный портал. Об этом в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» сказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев , передает , передает Zakon.kz





«Работа в рамках статьи Главы государства модернизация общественного сознания «Рухани жаңғырту» набирает свои обороты. Рабочие группы по каждому из этих проектов уже намечены. Буквально через пару дней мы проведем заседание рабочей группы. Для себя мы определили и решили таким образом: это не должен быть просто список людей, которые являются новыми лицами Казахстана. Вопрос состоит в том, чтобы мы расскажем о людях, которые достигли какого-то успеха из своего жизненного опыта», - высказался министр.





Даурен Абаев считает, что в рамках проекта необходимо показать неизвестных героев нашей страны, о которых мы умалчиваем.





«Вопрос состоит в том, чтобы мы тех людей, которые ежедневно работают: спасатели, предприниматели, люди шоу-бизнеса, преподаватели, мы должны показать, как они живут, чего они достигли. У нас задача состоит в том, чтобы сделать список из ста лиц, а может сделать сто историй, которые нас чему-то учат. Для этого мы, наверное, создадим интерактивный портал, работа будет интересной», - резюмировал министр.



