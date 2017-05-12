Сотрудница ЦОНа в Караганде присвоила 8 млн тенге

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы.

Инспектор центра обслуживания населения выманила у карагандинцев 8 миллионов тенге, обещая им помочь в приобретении квартир по низким ценам, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Когда люди поняли, что инспектор ЦОНа умышленно тянет время с целью уйти от обязательств и присвоить чужие деньги, обратились с заявлениями в полицию.





Правоохранительные органы обвинили ее в мошенничестве.





«Суд признал инспектора Центра обслуживания населения виновной в совершении мошенничества. Свою вину инспектор ЦОНа признала частично, но ущерб потерпевшим не возместила», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда № 2 Караганды.





Суд назначил сотруднице ЦОНа наказание в виде двух лет лишения свободы. В зале суда ее взяли под стражу.





Несовершеннолетние дети, как решил суд, будут переданы под опеку отца.





Айжан Алданышева