Сотрудница ЦОНа в Караганде присвоила 8 млн тенге
12 мая 2017, 11:56
Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы.
Инспектор центра обслуживания населения выманила у карагандинцев 8 миллионов тенге, обещая им помочь в приобретении квартир по низким ценам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Когда люди поняли, что инспектор ЦОНа умышленно тянет время с целью уйти от обязательств и присвоить чужие деньги, обратились с заявлениями в полицию.
Правоохранительные органы обвинили ее в мошенничестве.
«Суд признал инспектора Центра обслуживания населения виновной в совершении мошенничества. Свою вину инспектор ЦОНа признала частично, но ущерб потерпевшим не возместила», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда № 2 Караганды.
Суд назначил сотруднице ЦОНа наказание в виде двух лет лишения свободы. В зале суда ее взяли под стражу.
Несовершеннолетние дети, как решил суд, будут переданы под опеку отца.
Айжан Алданышева
Фото с сайта inform.kz
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