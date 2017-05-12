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Американец поймал питона с 78 яйцами

12 мая 2017, 12:07

59-килограммовая змея оказалась самой крупной из его трофеев.

Житель американского штата Флорида поймал питона весом 59 килограммов, сообщает Lenta.ru.

Видеозапись случившегося опубликовал телеканал CBS News. Из убитой змеи вытащили 78 яиц.

По информации телеканала, охотник Дасти Крам (Dusty Crum) выращивает орхидеи, а в свободное время занимается ловлей питонов. 59-килограммовая змея оказалась самой крупной из его трофеев. Отмечается, что мужчина получил от местного департамента водных ресурсов (The South Florida Water Management District) 375 долларов за поимку рептилии и примерно такую же сумму за продажу ее кожи.

Как указано в подписи к ролику, самым крупным питоном, которого поймали в Южной Флориде, была 5,5-метровая змея весом 72 килограмма.

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