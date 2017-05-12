Н.Нигматулин о проблемах отечественной фармацевтики: качество, цены, кадры, закуп

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что отечественному фармацевтическому рынку характерна сильная импортозависимость, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Своим мнением Спикер Палаты поделился сегодня в ходе парламентских слушаний «Об обеспечении населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и о состоянии и развитии фармацевтической отрасли в Республике Казахстан», которые проходят сегодня в Мажилисе.

По словам Н.Нигматулина, в прошлом году объем лекарственного импорта в нашу страну превысил объем экспорта в 43 раза.

- При этом многие лекарственные средства, зарегистрированные в Казахстане, присутствуют лишь в странах СНГ и странах происхождения (Пакистан, Индия и др.), но при этом все эти препараты не зарегистрированы в государствах-членах Организации экономического сотрудничества и развития, так как не соответствуют их нормам качества. И как следствие - качественная структура импорта за последние пять лет существенно не изменилась, - сказал Председатель Мажилиса.

Как отметил Н.Нигматулин, с 2011 г. по 2016 г. доля продукции отечественных производителей в структуре внутреннего потребления не увеличилась, и составила в 2016 г. всего 9,6%. А в ВВП страны она достигает только 0,09%, тогда как в развитых странах - варьируется от 1,5% до 5%.

Председатель Мажилиса также отметил ряд негативных факторов, затрудняющих выход отечественных оригинальных препаратов на мировой рынок. В частности, неготовность многих фармацевтических предприятий нашей страны к производству лекарственных средств в соответствии с требованиями международных стандартов. Кроме того, это и низкое качество отечественных лекарств.

- Причиной этого, по мнению экспертов, является как раз то, что отечественные производители не производят фармацевтические субстанции для лекарственных средств, а приобретают за рубежом эти субстанции ненадлежащего качества по низким ценам. Понятно, что ни о каком качестве самого препарата тут уже не может быть и речи. А ведь это в самом прямом смысле - вопрос жизни и здоровья наших сограждан, - сказал Н.Нигматулин.

Н.Нигматулин также подчеркнул необходимость совершенствования таких мер государственного воздействия на фармацевтическую отрасль, как регулирование ценообразования на лекарственные средства, контроль и регулирование закупок, производимых за счёт бюджета, стандартизация и сертификация всех уровней обращения лекарственных средств. Кроме того, это продуманная налоговая и таможенная политика в отношении лекарственных препаратов, инновационная политика, стратегия в области подготовки профессиональных кадров, просвещение и пропаганда адекватного использования лекарственных средств, политика в области рекламы медикаментов.

- При совместной конструктивной работе Парламента, Правительства, всего гражданского общества, научного и экспертного сообщества, бизнес-кругов мы сможем эффективно выполнить установку главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева о том, что здоровый образ жизни и солидарная ответственность за свое здоровье должны стать главным принципом в государственной политике, в сфере здравоохранения, в повседневной жизни нашего населения, - подчеркнул Председатель Мажилиса.