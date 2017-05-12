Найдена причина анорексии
12 мая 2017, 12:12
Расстройство приема пищи оказалось «генетически связанным с нейротизмом и шизофренией, что подтверждает идею о том, что анорексия является психическим заболеванием».
Американские, шведские, британские и немецкие ученые обнаружили возможную генетическую причину нервной анорексии. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Psychiatry, кратко о нем сообщает Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл (США), передает Lenta.ru.
«Мы идентифицировали один значительный геномный локус для нервной анорексии на двенадцатой хромосоме, в регионе, где, как ранее было показано, связанным с диабетом первого типа и аутоиммунными нарушениями», — сказала соавтор исследования Синтия Були из Каролинского института (Швеция).
Ученый отметила, что расстройство приема пищи оказалось «генетически связанным с нейротизмом и шизофренией, что подтверждает идею о том, что анорексия является психическим заболеванием». Также авторам удалось обнаружить сильные генетические корреляции расстройства с различными метаболическими особенностями, в частности, индексом массы тела и регуляцией инсулина и глюкозы.
Авторы отмечают большую выборку, использованную в исследовании. Всего специалисты проанализировали данные о 3495 пациентах с нервной анорексией и 10982 здоровых людей, с авторами сотрудничало более 220 ученых и медиков.
Специалисты планируют продолжить исследование на еще большей выборке. Ученые отмечают, что подход к нервной анорексии как к заболеванию, одновременно связанному с психическими и метаболическими нарушениями, позволит эффективнее бороться с ним.
Фото: Alexander Heinl / Globallookpress.com
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